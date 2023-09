Eine große Bank streicht ab morgen die hohen Zinsen auf dem Tagesgeld. Wo Anleger sich jetzt noch 4,0 Prozent Zinsen sichern können.

Nur noch bis heute können Sparer sich insgesamt 4,0 Prozent Zinsen auf dem Tagesgeld bei der deutschen Niederlassung der Bank of Scotland sichern. Ab morgen gilt wieder der normale Zinssatz von 2,5 Prozent. Wer noch bis heute ein Tagesgeld-Konto bei der Bank of Scotland eröffnet und Geld überweist, der kann für einen gewissen Zeitraum Bonuszinsen erhalten. Die Bank schreibt dazu: "Überweisen Sie Ihren Wunschbetrag - mindestens 1.000 € - oder mehr bis zum 25. September 2023 auf Ihr Tagesgeld" Und weiter: "Sie erhalten vom 2.10. bis 29.12.23 1,5% p.a. Bonuszins zusätzlich zu 2,5% p.a. Tagesgeldzins auf Ihr gesamtes Guthaben" Hier geht es zum Angebot der Bank of Scotland

Bedeutet: Wer zu spät kommt oder es heute nicht mehr schafft, der bekommt ab dem 26. September lediglich noch 2,5 Prozent Zinsen auf dem Tagesgeld. Doch es gibt einen Ausweg:

Jetzt doch noch hohe Zinsen auf dem Tagesgeld sichern

Denn Sparer können sich bei anderen Banken und Anbietern noch hohe Tagesgeld-Zinsen sichern: Im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich können sich Sparer aktuell etwa 4,06 Prozent Zinsen für 12 Monate bei der Check24-Tochter C24 sichern (hier geht es zum Angebot)

Oder auch bei der J&T Direktbank gibt es jetzt 3,7 Prozent Zinsen auf dem Tagesgeld und zudem ein sehr hohes Festgeld. Hier geht es zum Angebot.

Aber auch die Commerzbank zahlt Anlegern seit einigen Tagen hohe Tagesgeld-Zinsen für sogar 12 Monate: 3,5 Prozent Zinsen zahlt das Geldhaus für 12 Monate. Sparer bekommen hier also für eine längere Zeit hohe Zinsen und kassieren nicht nur Lockzinsen für eine kurze Zeit. Hier geht es zum Angebot.

Während manche Banken ihre Angebote also bereits wieder zurückschrauben, zahlen andere Anbieter weiterhin hohe Zinsen auf dem Tagesgeld.

