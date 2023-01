Prinz Harry veröffentlicht heute sein Buch „Spare“, in dem er über brisante Details aus dem Leben der königlichen Familie berichtet. Dieser Deal könnte ihm und seiner Frau Meghan Millionen einbringen. Wie viel Geld hinter dem Buch-Deal steckt und wie hoch das Vermögen der Sussexes wirklich ist.

Heute am 10. Januar ist es so weit: Das Buch „Spare“ (in Deutschland: "Reserve") mit den Memoiren von Prinz Harry wird offiziell veröffentlicht. Darin berichtet der 38-jährige von seinem Leben als Royal und nimmt kein Blatt vor den Mund. Bereits zuvor waren mehrere Passagen des Buches durchgesickert. Seit dem Rücktritt von ihm und seiner Ehefrau Herzogin Meghan (41) als Senior-Royals sind die beiden von der königlichen Familie finanziell unabhängig. Dennoch machen sie in der Öffentlichkeit durch Interviews, Bücher und Netflix-Produktionen immer wieder Schlagzeilen, sprechen über ihre Sicht der Dinge hinter dem „Megxit“. Dahinter steckt jedoch nicht nur der Drang, die Wahrheit zu erzählen, sondern auch, Geld damit zu verdienen. Wie reich sind die Sussexes wirklich? Wie viele Gelder brachten ihnen ihre exklusiven Deals?

Bis zu 40 Millionen Dollar: So viel Geld verdient Prinz Harry mit seinem Buch

Auf 416 Seiten erzählt Prinz Harry seine Geschichte im heute erschienenen Buch „Spare“ (in Deutschland: "Reserve"). Der lukrative Deal mit Penguin Random House wurde erstmals im Juli 2021 publik. Zwar gibt es keine offiziell bestätigten Zahlen. Laut ET Canada soll der Vertrag jedoch aus einem Deal bestehen, der vier Bücher umfasst sowie eine Summe von 35 bis 40 Millionen Dollar. Die Erlöse sollen jedoch (oder zumindest ein Teil davon) an wohltätige Zwecke gehen. Auch Meghan veröffentlichte bereits ein Buch. Das Kinderbuch „The Bench“ wurde 2021 zum New York Times Bestseller, laut The Sun soll sie hierfür einen Vorschuss von 700.000 Dollar erhalten haben.

Foto: Jens Kalaene/picture alliance/dpa Prinz Harrys Buch "Spare" (in Deutschland: "Reserve") ist heute am 10. Januar erschienen

Harrys und Meghans 100-Millionen-Dollar-schwerer Netflix-Deal

Prinz Harry und Meghan machen jedoch nicht nur Geld mit Büchern. Ein Netflix-Deal soll den beiden laut „Insider.com“ rund 100 Millionen Dollar in die Taschen gespült haben. Im September 2020 gründeten Harry und Meghan nämlich ihre eigene Produktionsfirma „Archewell Productions“ und schlossen einen Vertrag mit Netflix, der angeblich rund 100 Millionen Dollar umfasst. „Unser Fokus wird darauf liegen, Inhalte zu erstellen, die informieren, aber auch Hoffnung geben“, hieß es von dem Paar. Erst im Dezember machten die beiden Schlagzeilen, denn da erschien ihre sechsteile Doku-Reihe „Harry & Meghan“, in der das Paar ausgiebig seine Geschichte erzählte.

Der millionenschwere Deal der Sussexes mit Spotify

Doch nicht nur auf Netflix sind Harry und Meghan zu sehen. Auch mit Spotify schlossen sie einen dreijährigen Podcast-Vertrag, der angeblich rund 30 Millionen Dollar umfassen soll. Meghan hat auf der Plattform bereits ihren Podcast „Archetypes“ veröffentlicht. „Archetypes ist der Podcast, in dem wir die Labels untersuchen und untergraben, die versuchen, Frauen zurückzuhalten. Hier demontieren wir sie mit Taten“, so die Beschreibung des Podcasts.

So hoch ist das Vermögen von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Doch wie viel Geld liegt bei den Sussexes nun wirklich auf der Bank? Eine genaue Summe ist schwer abzuschätzen. In mehreren Berichten heißt es jedoch, dass das kombinierte Nettovermögen der beiden aktuell etwa 60 Millionen Dollar umfasst. Im Januar 2020 gaben Harry und Meghan bekannt, sich von ihren royalen Pflichten zurückzuziehen und „finanziell unabhängig“ zu werden. Im Interview mit Oprah im März 2021 erzählte Harry, dass ihn seine Familie nach seinem Rücktritt finanziell abgeschnitten habe. Für das Interview selbst sollen die Sussexes übrigens kein Geld bekommen haben. Laut BBC erklärte jedoch ein Sprecher von Clarence House, dass Harry und Meghan von dessen Vater König Charles eine „erhebliche Summe“ erhalten hätten, um ihnen den Übergang in die finanzielle Unabhängigkeit zu erleichtern.

Im Interview erklärte Harry außerdem: „Ich habe das, was meine Mutter mir hinterlassen hat und ohne das hätten wir das nicht geschafft“. Harry soll nach dem Tod seiner Mutter Diana 1997 aus ihrem Nachlass etwa zehn Millionen Dollar geerbt haben. Nachdem Harry und Meghan von ihren royalen Pflichten zurückgetreten sind, haben sie die Renovierungskosten des Hauses Frogmore Cottage in Höhe von 2,4 Millionen Pfund zurückgezahlt. Im Juli 2020 kauften sie dann ihr neues Anwesen in Santa Barbara für 14,65 Millionen Dollar. Laut Forbes sollen sie fünf Millionen Dollar davon bezahlt und eine Hypothek in Höhe von zehn Millionen Dollar aufgenommen haben.

Wie viel Geld hatte Meghan vor Harry?

Bevor Meghan Harry kennenlernte, soll diese laut „Insider.com“ ein Nettovermögen von fünf Millionen Dollar besessen haben. Für ihre Rolle in „Suits“ soll sie pro Folge 50.000 Dollar verdient haben, sie spielte in rund 100 Folgen mit. Außerdem soll sie für Filmrollen insgesamt 360.000 Dollar bekommen haben. Zudem betrieb Meghan vor ihrer Beziehung mit Prinz Harry den Lifestyle-Blog „The Tig“. Der soll ihr durch Werbeverträge pro Jahr ein zusätzliches Einkommen von 80.000 Dollar pro Jahr beschert haben, nach Bekanntgabe ihrer Beziehung musste sie diesen jedoch einstellen.

Foto: Shutterstock Prinz Harry und Herzogin Meghan sind seit 2018 verheiratet