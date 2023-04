Die Commerzbank und die dazugehörige Marke comdirect haben die Zinsen auf dem Tagesgeldkonto vor wenigen Tagen deutlich angehoben. Wie viele Tagesgeld-Zinsen es jetzt für Sparer gibt.

Erst Anfang März hatten Commerzbank und comdirect die Konditionen beim Tagesgeld verbessert. Bei der Commerzbank stiegen die Zinsen damals von 0,25 auf 0,4 Prozent und bei der comdirect von 0,3 auf 0,5 Prozent. Doch nun legen die Tagesgeldzinsen bei den beiden Banken abermals deutlich zu:

Tagesgeld bei der Commerzbank

Denn seit Mitte April liegen die Zinsen für das Tagesgeldkonto bei der Commerzbank bei 0,6 Prozent. Damit legte die deutsche Bank nochmal etwas auf die Erhöhung im März drauf. Für Sparer wird es damit langsam immer interessanter. Zwar zahlen ein paar andere, aber meistens vor allem kleinere Banken deutlich höhere Zinsen - sehen Sie dazu den BÖRSE ONLINE Tagesgeldvergleich - doch im Verbund der großen Banken stimmen die Zinsen der Commerzbank. Denn erst gestern erhöhten Deutsche Bank und Postbank ihre Zinsen auf 0,6 und 0,7 Prozent. Lesen Sie dazu hier: Postbank und Deutsche Bank erhöhen schon wieder Tagesgeld – So viele Zinsen gibt es jetzt

Allerdings kann die comdirect das Ganze sogar noch toppen:

Tagesgeld bei der comdirect

Denn die Online-Marke der Commerzbank erhöhte die Zinsen ab dem 14. April auf dem Tagesgeld sogar auf 0,75 Prozent. Damit bekommen Neukunden und Bestandskunden nochmal 50 Prozent mehr, als noch im März. Und im Vergleich zu Februar gibt es sogar 200 Prozent mehr.

Dabei gelten die Zinsen in beiden Fällen für jede Summe. Damit kann sich die comdirect im aktuellen Wettbewerb um die Tagesgeld-Zinsen eine gute Position verschaffen. Zudem bietet sie für Neukunden noch eine aktuelle Sonder-Aktion an: Comdirect mit Zins-Sonderaktion beim Tagesgeld: Wer schnell ist kassiert so viele Zinsen

Somit waren es gute vergangene Tage für deutsche Anleger und Sparer. Denn viele Banken erhöhen ihre Zinsen auf dem Tagesgeld und sorgen somit für mehr Zins-Einnahmen. Es ist aber durchaus noch etwas Luft nach oben bei den Tagesgeld-Zinsen. Sparer und Anleger dürfen sich auf weitere Erhöhungen bei verschiedenen deutschen Banken freuen. Ob und wann es eine weitere Erhöhung bei Commerzbank und comdirect gibt, steht indes noch nicht fest.

