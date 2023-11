Wer an der Börse ein Vermögen mit Aktien, Kryptowährungen und ETFs aufbauen möchte, der braucht einen guten und günstigen Partner. Wer sich von den Neobrokern und Plattformen Finanzen.net Zero, Coinbase, Scalable und Trade Republic am besten dafür eignet.

An den Märkten ist immer etwas los. Obwohl aktuell Aktien und damit auch breite ETFs schwächeln, stürmen die Kryptowährungen nach oben. Dies zeigt, dass Anleger sich am besten breit aufstellen. Wer also bei einem Broker ist, der sowohl Aktien und ETFs als auch Kryptowährungen im Angebot hat, der spart Zeit und Geld und erhält womöglich mehr Rendite. Aber welche Anbieter vereinen diese beiden Welten?

Die besten Neobroker

Im BÖRSE ONLINE Neobroker-Vergleich finden Sie die aktuell besten Neobroker Deutschlands. Testsieger ist hier aktuell Finanzen.net Zero. Und das gute an diesem Anbieter ist: Bei Finanzen.net Zero erhalten Anleger nicht nur die Möglichkeit, günstig Aktien und ETFs zu handeln. Auch 33 Kryptowährungen und über 50 Krypto-ETPs sind laut dem Neobroker handelbar. Hier geht es direkt zum Angebot

Doch auch der zweitplatzierte Broker Scalable Capital bietet neben Aktien und ETFs ein Krypto-Angebot an. Bei Scalable sind es 13 Kryptowähungen, die Anleger laut dem Anbieter handeln können. Damit bekommen Investoren neben den klassischen Wertpapieren und einem Zins-Angebot auch einen Zugang zum Krypto-Markt. Und hier geht es direkt zum Angebot von Scalable

Und auch der Drittplatzierte Neobroker im BÖRSE ONLINE Neobroker-Vergleich bietet neben Aktien und ETFs zudem Kryptowährungen an. Denn Trade Republic hat sogar über 50 Coins im Angebot und weist somit ein sehr breites Angebot an Kryptowährungen auf. Die Gebühr pro Trade liegt bei einem Euro zuzüglich von Spreads. Hier geht es direkt zu Trade Republic

Wer allerdings mit seinem Broker schon zufrieden ist, der findet im BÖRSE ONLINE Krypto-Plattformen-Vergleich die besten Krypto-Anbieter.

Die besten Krypto-Broker: Coinbase, Bitpanda, Bison und Co

Denn der beste Krypto-Anbieter im BÖRSE ONLINE Krypto-Plattformen-Vergleich ist Bitpanda. Das Unternehmen aus Österreich ist in Deutschland reguliert, bietet über 300 Kryptowährungen und darüberhinaus aber auch andere Assetklassen wie Aktien, ETFs und Co. Und hier geht es zum Angebot von Bitpanda

Auf dem zweiten Platz folgt die US-amerikanische Kryptobörse Coinbase. Dabei ist Coinbase ein reiner Anbieter von Kryptowährungen, die Anleger über die Plattform erwerben können. Zudem gibt es die Möglichkeit, die Kryptowährung auch zu staken und somit Zinsen mit Kryptowährungen zu verdienen. Anleger können beim US-Anbieter auch in Euro einzahlen mittels SEPA-Überweisung.

Zudem landet auf dem dritten Platz das Angebot der Börse Stuttgart namens Bison. Hier können Anleger per App oder auch am Desktop mehr als 15 Kryptowährungen rund um die Uhr handeln. Und hier geht es zum Angebot von Bison

Somit finden Anleger in unseren Vergleichen viele Anbieter, die eine gute Mischung aus Neobroker und Krypto-Broker sind, sowie ein paar Anbieter, die sich vor allem auf Kryptowährungen spezialisiert haben.

