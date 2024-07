An den Märkten erleben Anleger aktuell eine deutliche Korrektur. Insbesondere bei den hoch bewerteten Highflyer-Aktien wie einer Nvidia oder einer Novo Nordisk. Doch nach zwei Wochen des Abverkaufs hoffen viele Anleger bereits, dass es das schon mit der Abwärtsbewegung war – laut diesem Experten dürfte das aber keineswegs der Fall sein.

In den vergangenen zwei Wochen sind die Aktien von Nvidia & Co. massiv unter Druck geraten. Besonders schwer erwischte es die Papiere am Mittwoch, die anschließend den S&P500 erstmals seit über 300 Handelstagen infolge mehr als zwei Prozent ins Minus drückten.

Doch während nach dieser Korrektur die ersten Anleger schon hoffen, dass die Abwärtsbewegung vorbei sein könnte, ist José Torres, Chef-Ökonom der Handelsplattform Interactiv Brokers, sehr skeptisch:

“Die Korrektur ist noch lange nicht vorbei”

So schrieb der Aktienmarktexperte in einer kürzlich veröffentlichten Studie zur aktuellen Lage am Markt: „Trotz der jüngsten Verkäufe wird der S&P 500 immer noch mit einem KGV von fast 22 gehandelt, und das trotz Quartalsergebnissen, die die Anleger insgesamt nicht beeindrucken.“

Daher ist der Experte der Meinung, dass es mit Aktien in den kommenden Wochen noch weiter nach unten gehen könnte. Laut der neu veröffentlichten Studie sieht Torres ein Abwärtspotenzial von zehn bis 15 Prozent. Er schrieb außerdem:

​​„In diesem Quartal gehen die Bewertungssorgen mit unerwarteten Gewinnen, irrationaler Begeisterung, hohen Erwartungen an die Gewinnerwartungen und einer Präsidentschaftswahl einher, die den Technologiesektor aus Ertragssicht grundlegend zum Schlechteren verändern könnte.“

Müssen sich Anleger jetzt auf einen Abverkauf gefasst machen?

Doch müssen sich Anleger jetzt auf einen Abverkauf gefasst machen?

Tatsächlich lautet die Antwort ja, denn angesichts des negativen Momentums am Aktienmarkt erscheint die aktuelle Richtung, in die die Papiere laufen, relativ klar.

Auch andere Analysten hatten zuletzt das Risiko einer Korrektur betont – nicht zuletzt Goldman Sachs, die vor einem weiteren Abverkauf warnen, wenn dieses Kriterium nicht erfüllt wird (mehr dazu in diesem Artikel).

Lesen Sie auch:

Experte: Wenn das nicht passiert, werden Tech-Aktien weiter fallen und diese Werte werden steigen

Oder:

5 unbekannte Aktien mit KGV unter 10, mehr als 5% Dividendenrendite und bis zu 95% Kurspotenzial