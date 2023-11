Kann die Allianz-Aktie jetzt nochmal um 25 Prozent steigen? Die Chancen stehen gut, doch dafür muss eine wichtige Hürde genommen werden. Was Anleger jetzt bei der Allianz tun sollten.

Am vergangenen Freitag hatte die Allianz die Zahlen zum dritten Quartal präsentiert. Und auch wenn diese nicht ganz so toll ausfielen, so waren sie doch besser, als Analysten erwartet hatten. Weil es in Europa viele Stürme gegeben hatte, sank der operative Gewinn im dritten Quartal bei der Allianz um 14,6 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Weil aber der Lebensversicherungsbereich und das Asset-Management robust waren, ist die Allianz weiter auf einem guten Weg, etwa 14,2 Milliarden Euro insgesamt im laufenden Geschäftsjahr zu verdienen. Das ist dann ziemlich genau in der avisierten Spanne von 13,2 bis 15,2 Milliarden Euro. Zudem sagt die DZ Bank, dass die Ausschüttungsrendite dank Dividenden und Aktienrückkäufe bei sehr guten acht Prozent liegt.

Zwar befindet sich die Allianz-Aktie noch in einem Aufwärtstrend, doch die Bewegung erlahmt. Damit es jetzt nicht zu einem Rücksetzer kommt und die Allianz sogar noch 25 Prozent steigen kann, muss nun folgendes passieren:

Allianz-Aktie in einem riesigen Seitwärtstrend

www.tradingview.com Allianz-Aktie Seitwärtstrend

Tatsächlich befindet sich die Allianz-Aktie seit kurz vor der Corona-Krise in einem Seitwärtstrend. Das damals erklommene Hoch von 232 Euro wurde in diesem Jahr nur ganz knapp mit 235 Euro überboten. Reich technisch ist das ein höheres Hoch, doch wer sich den Chart anguckt, der entdeckt eher einen Seitwärtstrend.

Interessant ist auch, dass sich die Allianz-Aktie seit Jahren am Level von 216 Euro die Zähne ausbeißt. Dies ist auch in diesem Jahr seit August der Fall. Momentan ist die Aktie also zwischen den 216 Euro und den 235 Euro eingeklemmt. Wirklich weiter geht es nicht. Wichtig für Anleger ist nun, dass die Allianz weiterhin über der 50-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie bleibt.

In diesem Jahr soll die Allianz einen Gewinn von 22,6 Euro je Aktie einfahren, was zu einem KGV von 9,8 führt. Im Jahr 2024 sollen es 25,8 Euro je Aktie sein, was einer Steigerung von 14 Prozent entspricht. Das KGV soll 2024 bei 8,6 liegen und die Dividendenrendite bei 5,88 Prozent. Fundamental ist das Feld also bestellt und die Allianz müsste weiter zulegen können. Im Chart muss die Aktie nun aber die 235 Euro nachhaltig aus dem Spiel nehmen. Gelingt dies, so darf das 1,618er Fibonacci-Level bei 280 Euro angepeilt werden. Das wären dann 25 Prozent Gewinn. Auch die BÖRSE ONLINE Redaktion rät zum Kauf mit einem Kursziel bei 280 Euro. Dies ist aktuell der wahrscheinlichere Fall. Sollte die Allianz-Aktie aber die 216 Euro nach unten reißen, so können Anleger über Gewinnmitnahmen nachdenken.

