Nachdem die Sparkassen zuletzt die Zinsen auf dem Tagesgeld angehoben haben, steigen jetzt auch die Zinsen auf dem Festgeld. Doch wie viel Rendite gibt es jetzt bei der Sparkasse auf dem Festgeldkonto?

In den vergangenen Wochen erhöhten viele Banken ihre Zinsen auf dem Tagesgeld und dem Festgeld. Auch die Sparkassen erhöhten die Renditen für Sparer.

Doch auch beim Festgeld gibt es aktuell einiges an Bewegung und hier gibt es für Kunden sogar teilweise noch höhere Zinsen. Mit wie viel Rendite Sparer jetzt auf dem Festgeldkonto der Sparkassen rechnen können:

So hoch sind die Zinsen auf dem Festgeld bei der Sparkasse

Sparkasse Höhe Festgeldzinsen Weitere Infos Kreissparkasse Köln 2,22 Prozent und mehr mit dem Sparkassenbrief Sparkassenbrief/ 1 bis 5 Jahre wählbar Sparkasse München 2,22 Prozent und mehr mit dem Sparkassenbrief Sparkassenbrief/ 1 bis 5 Jahre wählbar Sparkasse Dresden - Nur mit dem Anbieter Weltsparen möglich Sparkasse Dortmund 2,00% für 12 Monate / 3 Jahre 2,5% und 5 Jahre 2,70% Mittelbrandenburgische Sparkasse 12 Monate 0,75% / 10 Jahre bis 2,00 Prozent Hinweis: Kommt immer auf Laufzeit und Anlagesumme an Sparkasse Emsland Festgeld möglich Zinsen und Konditionen nur im Termin ersichtlich Sparkasse Köln/Bonn Sparkassenbrief mit 2,00 bis 2,45% Je nach Laufzeit unterschiedliche Zinsen Sparkasse Hamburg 1,3% für 12 Monate / 24 Monate für 1,5% Sparkasse Hannover 1,6% für 12 Monate / 24 Monate für 1,75% ab 2.500 Euro Sparkasse Düsseldorf kein Festgeld Sparkasse Bremen 1,2 Prozent bei 12 Monaten / 1,5 Prozent bei 24 Monaten ab 10.000 Euro Sparkasse Leipzig Sparkassenbrief: 3 Jahre 1,7%/ 10 Jahre 2,2% ab 5.000 Euro Sparkasse Pforzheim Sparkassenbrief 1,85% für 12 Monate / 2,00% für 24 Monate ab 2.500 Euro Frankfurter Sparkasse 2,5 % für 12 Monate Kurze Laufzeiten 3,6,9,12 Monate. Zinsen richten sich auch nach Höhe der Anlagesumme

Tatsächlich gab es bei einigen Sparkassen Erhöhungen beim Tagesgeld. So etwa bei der Sparkasse Dortmund, bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse, der Sparkasse Köln/Bonn, Sparkasse Hamburg und der Sparkasse Hannover. Die Sparkassen Leipzig, Pforzheim und Frankfurt sind neu in unserem Ranking dabei.

Zwar erhöhten nicht alle Sparkassen ihre Zinsen auf dem Festgeld (hier sehen Sie den alten Stand aus dem März: Festgeld bei der Sparkasse: So viele Zinsen gibt es jetzt) doch insgesamt ist die Entwicklung für Sparer gut.

Doch lohnt sich das Festgeld aktuell bei den Sparkassen?

Lohnt sich das Festgeld bei der Sparkasse?

In Deutschland liegt der durchschnittliche Zinssatz für 12 Monate Festgeld laut tagesgeldvergleich.net bei 2,25 Prozent und in der Spitze bei bis zu 3,45 Prozent.

Viele Sparkassen kommen dabei nicht an den durchschnittlichen Zinssatz heran, einige aber schon. Für Sparer und Anleger ist es in einem ersten Schritt wichtig, zwischen Tagesgeld und Festgeld abzuwägen. In einem zweiten Schritt schauen sie, ob es sich lohnt, in Festgeld bei der Sparkasse zu investieren oder sich beispielsweise im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich nach einem anderen guten Anbieter umzusehen.

Insgesamt ist die Entwicklung aber erfreulich. Ob Sparer bald mit noch höheren Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld rechnen dürfen, hängt sicherlich auch zu einem guten Stück mit der Zins-Entscheidung der Europäischen Zentralbank an diesem Donnerstag zusammen. Sparer achten also ganz genau darauf, was Christine Lagarde macht.

