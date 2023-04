Auch die Sparkassen haben ihre Zinsen auf dem Tagesgeldkonto teilweise angehoben. Aber nicht alle regionalen Kassen machen mit. Bei welcher Sparkasse es jetzt mehr Zinsen auf dem Tagesgeld gibt und welche Angebote sich lohnen.

In den vergangenen Wochen haben zahlreiche Banken ihre Zinsen auf dem Tagesgeldkonto angehoben (siehe auch Ende des Artikels). Und auch die Sparkassen, über die wir zuletzt Mitte März berichteten, haben ihre Zinsen auf dem Tagesgeld teilweise angezogen.

So viele Zinsen auf dem Tagesgeld zahlen die Sparkassen

Da die Sparkassen in Deutschland regional aufgestellt sind und teilweise unabhängig voneinander agieren, gibt es hier ganz unterschiedliche Höhen und Konditionen. Wir haben die wichtigsten Sparkassen herausgesucht und nach der Höhe der Zinsen geschaut. Oftmals sind diese noch an gewisse Konditionen gebunden, weshalb Kunden und Interessierte immer jeweils noch bei der betreffenden Sparkasse nachfragen. Und so viele Zinsen gibt es Stand 24. April 2023 bei den Sparkassen:

Sparkasse Tagesgeldzinsen alt Tagesgeldzinsen neu Einschränkungen Kreissparkasse Köln 1,0% 1,0% bis 100.000 Euro Sparkasse München 0,5% 0,75% bis 500.000 Euro Mittelbrandenburgische Sparkasse 0,4% 0,75% keine Sparkasse Dresden 0,5% 0,75% keine Sparkasse Hamburg 0,02% 0,6% keine Sparkasse Dortmund 0,5% 0,5% keine Berliner Sparkasse 0,25% 0,5% keine Sparkasse Pforzheim Calw neu im Ranking 0,35% Frankfurter Sparkasse neu im Ranking 0,3% Sparkasse Emsland 0,3% 0,3% keine Sparkasse Leipzig neu im Ranking bis zu 0,25% kommt auf die Höhe der Einlage an Sparkasse Köln/Bonn 0,2% 0,2% bis 100.000 Euro Sparkasse Hannover 0,001% 0,001% bis 50.000 Euro Stadtsparkasse Düsseldorf 0% 0% Sparkasse Bremen 0% 0%

Einen Sonderfall stellt noch die Sparkasse Allgäu dar. Denn sie zahlt erst ab 3.000 Euro 0,6 Prozent, ab 10.000 Euro 0,7 Prozent, aber 25.000 Euro 0,8 Prozent und ab 100.000 Euro 1,0 Prozent. Aber bei der Sparkasse Allgäu sind die Zinsen für das Tagesgeldkonto seit Mitte März nicht gestiegen.

Allerdings sehen Sparer, dass viele Sparkassen ihre Zinsen auf dem Tagesgeld erhöht haben. Vor allem die Sparkasse Hamburg machte einen großen Sprung. Doch auch in München, Dresden, bei der Mittelbrandenburgischen und der Berliner Sparkasse gab es schöne Erhöhungen. Andere Sparkassen enttäuschen dagegen: Während die Zinsen auf dem Tagesgeldkonto in Deutschland immer weiter steigen, stagnieren hier die Renditen für Sparer.

Wie stehen die Sparkassen beim Tagesgeld im Vergleich da?

Stand 1. April 2023 gibt es in Deutschland im Durchschnitt 0,77 Prozent Zinsen auf dem Tagesgeldkonto. Aus unserer Liste der Sparkassen kommt nur die Kreissparkasse Köln darüber und die Sparkassen aus München, Dresden und Mittelbrandenburg in die Nähe.

Und wer sich die Tabelle anschaut, der wird große Unterschiede feststellen. Teilweise gibt es ganz gute Zinsen, aber teilweise liegen die Sparkassen weit unter dem Markt-Durchschnitt. Denn beispielsweise im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich lassen sich Tagesgeldzinsen von 28 Banken zwischen 0,75 Prozent und 2,5 Prozent pro Jahr finden. Bei den Sparkassen ist also beim Thema Tagesgeld noch viel Luft nach oben. Für Sparer bleibt die Hoffnung, dass die Zinsen bald nochmal deutlich anziehen. Ansonsten müssten sie sich wohl eine Alternative für Zinserträge suchen.

Zudem erhöhten zuletzt viele Banken ihre Tagesgeldzinsen.

