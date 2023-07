Lohnt sich jetzt noch der Abschluss von Festgeld, wenn die Zinsen bald wieder angehoben werden und es immer bessere Tagesgeld-Konditionen gibt? Wir geben einen Rat.

Am 27. Juli tagt die EZB wieder bezüglich der zukünftigen Geldpolitk. Es wird erwartet, dass die EZB die Leitzinsen abermals anhebt. Aktuell befinden sich die Leitzinsen bei 4,0 Prozent und die für Banken maßgeblichen Zinsen der sogenannten Einlagefaszilität bei 3,5 Prozent. Bedeutet: Banken können bei der EZB ihr Geld parken und bekommen dafür 3,5 Prozent Zinsen. Diese können sie in Form von Tagesgeld und Festgeld an ihre Kunden weitergeben. Doch sorgt die erwartete weitere Zinserhöhung dann auch wieder für steigende Zinsen beim Festgeld?

Bis zu 4,2 Prozent pro Jahr bei 2 Jahren Laufzeit mit dem Festgeld

Aktuell bieten im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich gleich drei Banken bei einer Laufzeit von 2 Jahren Zinsen von 4,0 Prozent oder mehr:

- Banca Sistema mit 4,20 Prozent pro Jahr. Hier geht es direkt zum Angebot

- Credit Agricole mit 4,10 Prozent pro Jahr. Hier geht es direkt zum Angebot

- SWK Bank mit 4,0 Prozent pro Jahr. Hier geht es direkt zum Angebot

Damit fahren Kunden aktuell mit dem Festgeld ganz gute Zinsen ein. Und auch wenn die Zinsen der EZB bald noch leicht ansteigen könnten, können Sparer sich bereits heute die Festgeld-Zinsen sichern. Denn falls absehbar ist, dass die EZB die Zinsen in Zukunft wieder senken muss, würden die Zinsen zwar beim Tagesgeld wohl noch etwa steigen, beim Festgeld aber nicht mehr. Zudem ist es ohnehin ratsam höchstens 50 Prozent der Cash-Reserven in Festgeld zu stecken. Der Rest sollte lieber auf dem Tagesgeldkonto für die freie Verfügung aufbewahrt werden. Und auch im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich bekommen Sparer aktuell bei 12 Monaten Laufzeit bis zu 3,3 Prozent.

Jetzt noch in Festgeld anlegen bei Klarna, Deutsche Bank und Santander

Für Sparer bedeutet dies: Ja, man kann aktuell weiter in Festgeld anlegen. Aber bitte nicht das gesamte verfügbare Geld jetzt in Festgeld pumpen. Wer auf weiter steigende Zinsen setzt, der kann sich beispielsweise jetzt schon gute Festgeld-Zinsen sichern (25 Prozent), nach weiteren ein oder zwei Zinserhöhungen der EZB nochmal 25 Prozent nachlegen und die restlichen erst 75 Prozent und dann 50 Prozent auf dem Tagesgeld zur freien Verfügung anlegen.

Denn auch Klarna hat mit 3,93 Prozent Zinsen pro Jahr auf 24 Monate gute Konditionen auf dem Festgeldkonto (hier geht es direkt zum Angebot), aber auch die Deutsche Bank mit 2,30 Prozent Zinsen pro Jahr (hier geht es zum Angebot) und die Santander mit dem Sparbrief in Höhe von 2,75 Prozent Zinsen pro Jahr (hier geht es zum Angebot).

Und lesen Sie auch: Tagesgeld: So einfach bekommen Sie 1.000 Euro Zinsen im Jahr – und finanzieren damit Ihren Urlaub

oder: Morningstar verrät: Das sind die besten Small-Cap ETFs der Welt