Die Volksbanken erhöhen die Festgeld-Zinsen teilweise deutlich. Vereinzelt sind sogar bis zu 3,3 Prozent pro Jahr drin. Welche Angebote Sparer sich jetzt sichern können und wie sie sogar an noch mehr Rendite kommen.

Lange knauserten Sparkassen und Volksbanken beim Tagesgeld und beim Festgeld. Jetzt gibt es bei vielen Volksbanken immerhin attraktivere Festgeld-Zinsen. Anleger können bei verschiedenen Laufzeiten bis zu 3,3 Prozent für 5 Jahre bekommen. Doch es ist auch noch deutlich mehr drin.

Festgeld bei den Volksbanken

Volksbank Höhe Festgeldzinsen alt (Ende Mai) Höhe Festgeldzinsen neu (3. August) Volksbank Regensburg neu im Ranking 3,3 % pro Jahr bei 1 bis 5 Jahren meine Volksbank Raiffeisen 2,15 % bei 12 Monaten / 24 Monate 2,20 % p.a. 2,25 % bis 2,85 % bei 1 bis 5 Jahren Münchener Bank 2,25 % bei 12 Monaten / 24 Monate 2,5 % p.a. 2,50 % bis 3,00 % bei 1 bis 5 Jahren Dortmunder Volksbank 2,5 % bei 12 Monaten / 36 Monate 3,0 % p.a 2,50 % bis 2,60 % bei 1 bis 3 Jahren Volksbank Dresden/Bautzen kein Festgeld Für 24 Monate 2,5 % bis 2,6 % je nach Einlagenhöhe Volksbank Köln/Bonn bis zu 1,8 % für bis zu 9 Monate Sparbrief mit 2,5 % bis 2,8 % für 1 bis 5 Jahre Berliner Volksbank kein Festgeld Mit SparInvest Plus bis zu 3,00 % möglich Hamburger Volksbank 1,8 % bei 12 Monaten/ 24 Monate bei 2,0 %p.a. 1,5 % bis 2,25 % für 1 Monat bis 60 Monate Bremische Volksbank Kein Festgeld Sparbrief für 1 bis 4 Jahre: 2,5% bis 2,7% Leipziger Volksbank Kein Festgeld 1,5 % bis 2,0 % für Laufzeiten von 3 bis 4 Jahren Volksbank Stuttgart 3,33 % p.a. bei 12 Monaten 2,3 % bis 2,7 % für Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren Frankfurter Volksbank Rhein/Main ab 1,85 % bei 12 Monaten / 24 Monate ab 2,10 % p.a. 1,45 % bis 2,6% bei verschiedenen Laufzeiten und Anlagesummen

In dieser Tabelle sehen Sparer, wie sich die Zinsen bei ausgewählten Volksbanken zwischen Ende Mai 2023 und dem 3. August 2023 entwickelt haben. Die meisten Volksbanken haben ihre Zinsen für das Festgeld erhöht oder bieten jetzt auch Festgeld an. Lediglich ein paar Anbieter haben ihre Zinsen leicht bei verschiedenen Laufzeiten nach unten angepasst. Allerdings liegt der Durchschnittszinssatz für Festgeld mit den Laufzeiten von 1 Jahr bis 5 Jahren laut tagesgeldvergleich.net bei etwa 3,10 Prozent. Das unterbieten fast alle Volksbanken, sodass Sparer sich durchaus auch nach anderen Angeboten umsehen dürfen. Denn so lassen Sie bares Geld liegen.

Etwas im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich finden Sie Zinsen für 12 Monate in Höhe von bis zu 4,40 Prozent.

