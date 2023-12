Wer an Weihnachten Geld geschenkt bekommen hat, der kann dieses jetzt lukrativ auf dem Tagesgeld und dem Festgeld anlegen. Oder lohnen sich Aktien sogar mehr?

Geld-Geschenke muss man natürlich nicht anlegen - oder zumindest nicht komplett. Einen Teil kann man sich nehmen und sich davon etwas gönnen und einen anderen Teil anlegen. Denn vor allem auf dem Tagesgeld gibt es aktuell noch sehr lukrative Angebote:

Weihnachtsgeschenke auf dem Tagesgeld anlegen

Denn im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich finden Sparer jetzt hohe Zinsen von bis zu 4,05 Prozent p.a. für sechs Monate. So kann man das geschenkte Geld für eine kurze Zeit anlegen und es sich vermehren lassen.

Und natürlich kann man auch mehr als das Geschenk anlegen, um sich noch die hohen Zinsen auf dem Tagesgeldkonto zu sichern. Doch wie sieht es mit dem Festgeld aus?

Festgeld lockt mit hohen Zinsen

Im Gegensatz zum Tagesgeld, welches tagesaktuell verfügbar ist, geht man beim Festgeld einen länger laufenden Vertrag ein. Bedeutet: Während der Laufzeit kommt man nicht an das Geld heran. Oder wenn, dann mit Abstrichen.

Im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich können sich Interessierte dabei zwischen Laufzeiten von einem Monat und 10 Jahren entscheiden. Wir würden aktuell aber dazu raten, sich die Laufzeiten von 12 Monaten und 24 Monaten anzuschauen. Hier überzeugt vor allem der schwedische Anbieter Klarna mit seinem "+"-Angebot von 4,32 Prozent Zinsen auf dem Festgeld für 12 Monate. Hier geht es zu Klarna

Tagesgeld und Festgeld eignen sich also bereits dazu, Geld-Geschenke, die man an Weihnachten bekommen hat, anzulegen. Doch wie sieht es mit Aktien aus?

Geld Geschenke auch in Aktien anlegen?

Dazu muss man sagen, dass das Tagesgeld und Festgeld ja als sehr sicher gilt. Hier Geld zu verlieren, ist sehr unwahrscheinlich. An der Börse kann man aber durchaus Geld verlieren, wenn man einen schlechten Zeitpunkt oder schlechte Aktien erwischt. Dennoch bringen die weltweiten Börsen, welche etwa durch den MSCI World ETF abgedeckt werden, rund sieben Prozent Rendite pro Jahr. Damit liegt man dann über Tagesgeld und Festgeld. Allerdings schwanken Aktien und die Börse mehr. Wer sich dennoch mal einen Sparplan auf einen MSCI World ETF zulegen möchte, der schaut sich passende und günstige Anbieter in unserem BÖRSE ONLINE Neobroker-Vergleich an.

