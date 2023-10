Der Absturz des Börsenkurses von LVMH hat den Milliardär Bernard Arnault vom reichsten Menschen der Welt auf Platz drei befördert. Dieser Milliardär steht nun über ihm und hinter Tesla-CEO Elon Musk.

Das Narrativ von “Luxus geht immer” scheint tot zu sein, zumindest wenn man auf die Nachrichten und den Kursverlauf der LVMH-Aktie schaut. Besonders hart getroffen hat dies Bernard Arnault. Der LVMH-CEO und Hauptaktionär ist nämlich nun weder der reichste noch zweitreichste Mensch der Welt.

LVMH stürzt und damit auch Bernard Arnault

Ursache dafür ist vorwiegend das zyklische Risiko einer LVMH-Aktie, das in den vergangenen Wochen immer deutlicher geworden ist. Durch die starke Expansion der Luxus-Konzerne von der Oberschicht in niedrigere Einkommensklassen, verlieren diese nun an Umsätzen, wenn die nicht allzu gut betuchten Konsumenten den Gürtel enger schnallen müssen.

Hinzu kommt die verzwickte Lage für LVMH & Co. in China. Der einstige Wachstumsmarkt stellt kaum noch die einstigen Steigerungsraten bereit, verliert immer mehr an Dynamik und driftet zudem durch eine konjunkturelle Krise immer weiter ab.

Dies führte dann auch an der Börse zu einem Abverkauf und der Platzhirsch LVMH verlor von seinem Allzeithoch um die 26 Prozent, was das Vermögen von Bernard Arnault auf 155 Milliarden US-Dollar reduzierte.

Das ist der neue zweitreichste Mensch der Welt

Freuen dürfte dies aber einen anderen Milliardär, der jetzt wieder der zweitreichste Mensch der Welt ist, nämlich Jeff Bezos. Der Amazon-Gründer ist inzwischen mit einem geschätzten Vermögen von 156 Milliarden US-Dollar auf Platz zwei gelandet, hinter dem weit vorn liegenden Elon Musk mit einem Gesamtbesitz im Wert von 234 Milliarden US-Dollar.

Dies hat Jeff Bezos hauptsächlich der Amazon-Aktie zu verdanken, denn der E-Commerce-Konzern konnte im Jahr 2023 an der Börse bisher um 55 Prozent zulegen. Elon Musks Tesla sogar um rund 100 Prozent.

Damit ist klar: Die Zukunft der Platzierung zwischen den drei Multimilliardären hängt primär von der Performance ihrer Haupt-Aktie ab. Ob Bernard Arnault hier wieder Boden gutmachen kann, liegt also vor allem an LVMH.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: LVMH.