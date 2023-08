Wer sein Geld erfolgreich an der Börse anlegen will, der brauchte dafür einen guten Broker. Denn es kommt bei Aktien und ETFs auf die richtige Auswahl, die besten Börsen und natürlich auf die Kosten an. Wer jetzt neben Comdirect, Consorsbank und Co. die besten Broker Deutschlands sind.

Es geht schon bei den Kosten los: Wer zu viele Depotgebühren und dann auch noch höhere Ordergebühren beim Kauf von Aktien und ETFs bezahlt, der gerät beim Vermögensaufbau direkt ins Hintertreffen. Denn diese fehlenden Prozente müssen erstmal durch Gewinne wieder reingeholt werden. Zudem ist es auch ärgerlich, wenn es nicht alle Aktien und ETFs im Sparplan gibt und zu wenige Börsen angeschlossen sind. Denn an manchen Börsen wird mehr gehandelt und an anderen weniger. Dies hat einen Einfluss darauf, ob Anleger ihre Wertpapiere besser kaufen und verkaufen können oder eben nicht. Und dies sind aktuell die besten Broker Deutschlands:

Comdirect, Consorsbank und Co: Das sind die besten Broker für Aktien und ETFs in Deutschland

Der neue BÖRSE ONLINE Broker-Vergleich zeigt, dass momentan die Comdirect der beste Broker Deutschlands ist. Hier gibt es mit 77 weltweit angeschlossenen Börsen die größte Auswahl. Bei diesem Broker gibt es hunderte ETF und Fondssparpläne und die Comdirect ist bei den Kosten zwar nicht super-günstig, kann mit einem guten Angebot die moderaten Kosten aber rechtfertigen. Zudem eignet sich dieser Broker für Aktien und ETF sowohl für Anfänger, als auch für fortgeschrittene Anleger. Aktuell sind die ersten drei Jahre für Neukunden bei den Depotgebühren kostenlos und momentan gibt es auch eine Prämie in Höhe von bis zu 75 Euro für einen Neuabschluss. Und hier geht es direkt zum Angebot der Comdirect.

Auf Platz 2 kommt die Consorsbank mit ihrem Broker ins Ziel. Dabei gibt es hier über 1.100 ETF-Sparpläne und auch hunderte Aktiensparpläne. Zudem überzeugt der Broker der Consors mit Depotgebühren von null Euro. Dafür können die Ordergebühren je nach Volumen zwischen 9,95 Euro und 69,00 Euro schwanken. Diese Kosten sind damit ähnlich hoch wie bei der Comdirect, doch bei der Consorsbank gibt es eine noch größere Auswahl an Sparplänen. Dafür sind weniger Börsen angeschlossen. Doch auch der Broker der Consorsbank eignet sich sowohl für Einsteiger, als auch für Profis. Zudem bietet die Consorsbank aktuell auch attraktive Tagesgeldzinsen von bis zu 3,5 Prozent in Verbindung mit einem neuen Depot. Und wer im Wertpapier-Broker einen gewissen Betrag anlegt, kann bis zu 100 Euro Prämie beim Broker bekommen. Und hier geht es zum Angebot.

