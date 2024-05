Wie geht es an der Börse weiter? Zuletzt sind Aktien auf neue Allzeithochs geklettert, doch die Unsicherheit bei vielen Anlegern bleibt. Das ist die Prognose des Vermögensverwalters Fidelity und drei Gründe, warum es beim Markt in den kommenden Wochen nur in eine Richtung gehen dürfte.

Nach einer mehrheitlich überzeugenden Berichtssaison und der Aussicht auf keine weiteren Zinserhöhungen hat sich der Markt in den vergangenen Tagen deutlich nach oben bewegt. Trotzdem bleibt bei vielen Anlegern die Unsicherheit, ob die bisherige Korrektur womöglich doch stärker ausfallen könnte.

Angesichts dessen hat sich der Vermögensverwalter Fidelity in einer kürzlich veröffentlichten Studie geäußert und drei Gründe dafür genannt, dass sich der Markt in den kommenden Wochen weiter nach oben bewegt.

Das prognostiziert der Vermögensverwalter Fidelity für die Börse

So schrieb Denise Chisholm, eine führende Marktstrategin aus dem Hause Fidelity, dass sie weiterhin bullisch für die Märkte sei, trotz eines schwierigen Aprils. Als Gründe dafür nannte sie:

- Die Quartalsergebnisse der Unternehmen haben mehrheitlich überzeugt

- Bewertung und Momentum spricht für weiter steigende Kurse

- Aktien aus dem Small und Mid Cap Bereich sind weiter historisch günstig

Insbesondere der letzte Punkt stimmt die Expertin positiv, denn da Small Caps im unteren fünf Prozent Bewertungsperzentil der letzten 20 Jahre angekommen sind, spricht dies gegen eine Überbewertung und gleichzeitig für weitere Chancen am Aktienmarkt.

Weiter steigende Kurse an der Börse?

Doch es stellt sich die Frage: Wird Fidelity mit der Prognose für weiter steigende Märkte in den kommenden Wochen Recht haben?

Auch wenn niemand eine Glaskugel hat, um dies zu prognostizieren, erscheint mit Blick auf die kommenden Wochen ein Anstieg an den Märkten möglich, insbesondere dann, wenn die Quartalszahlen der Unternehmen weiter positiv ausfallen. Erst ab Anfang Juni, mit Blick auf neue Inflationszahlen und die Sitzung der Fed am 11.–12. Juni, könnte sich das Momentum durch externe Faktoren wieder verändern.

