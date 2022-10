Jeder von uns kennt es: Das Geld fließt zu schnell vom Konto und man kann nicht alle nötigen Anschaffungen tätigen oder sich die Wünsche erfüllen, die man möchte. Doch die gute Nachricht lautet: Oft sind es nur kleine Stellschrauben, die gedreht werden müssen, um sofort mehr Geld auf dem Konto zu haben. Mit diesen 5 Tipps gelingt es.

1. Cashback nutzen

Es ist ein ziemlich offensichtlicher Tipp, doch oft verliert man ihn aus den Augen: Wenn aktuell Vertragswechsel anstehen - sei es Handy, Internet, Strom oder etwas anderes - so bieten viele Anbieter einen Cashback. Bedeutet: Wenn Sie diesen Vertrag abschließen, erhalten Sie eine Summe zeitnah auf Ihr Konto überwiesen. Oder diese Summe wird mit den ersten Rechnungen verrechnet. Und das hat einen Vorteil: Sie haben sofort mehr Geld zur Verfügung.

Das macht allerdings nur Sinn, wenn Sie diesen Vertrag tatsächlich brauchen. Auf keinen Fall sollten Sie einen neuen Vertrag abschließen, nur um den Cashback zu bekommen. Doch in der heutigen Zeit besitzen wir ja alle viele Verträge und da kommen solche Wechsel und Angebote regelmäßig. Nehmen Sie sie wahr und profitieren Sie vom Cashback.

2. Regelmäßig Dividenden kassieren

Dividendensaison ist nur im Frühjahr? Weit gefehlt. Viele Unternehmen aus den USA zahlen alle drei Monate Dividende. Manche Unternehmen oder REITs - das sind besondere Immobilienprodukte - zahlen sogar eine monatliche Dividende. Was also tun? Natürlich sollten Sie ihr Depot nicht einfach nur wegen der Dividende umschichten. Doch wenn Sie ohnehin Geld anlegen und Dividenden kassieren möchten, dann suchen Sie sich Unternehmen, die regelmäßig Dividenden ausschütten. Wählen Sie mehrere dieser Unternehmen oder ETFs aus, so bekommen Sie fast monatlich Dividenden direkt auf Ihr Konto bezahlt.

Und ein wichtiger Tipp: Diese Unternehmen zahlen noch im Oktober eine Dividende. So erhalten Sie sofort Geld auf Ihr Konto.

3. Abos loswerden

Auch Tipp 3 lässt sich sofort und einfach umsetzen: Denn regelmäßig sollte jeder seine Ausgaben überprüfen und vor allem lästige Abos loswerden, die man nicht regelmäßig benutzt. Viele haben eine Kündigungsfrist von nur einem Monat, sodass man ziemlich schnell mehr Geld zur Verfügung hat. Und das kann sich lohnen: Auch wenn viele Abos monatlich nur geringe Gebühren kosten: Schon nach wenigen Monaten kommt hier eine stattliche Summe zusammen. Kündigen Sie sogar direkt mehrere Abos, so haben Sie sofort mehr Geld auf dem Konto. Dies kommt zwar nicht in Form von frischem Geld - doch Sie behalten einfach mehr von Ihrem hart verdienten Geld auf dem Konto.

4. Sofort Geld einnehmen

Auch ein guter Tipp, den man schnell und einfach umsetzen kann: Verkaufen Sie Vorhandenes und nehmen Sie somit mehr Geld ein. Am einfachsten ist es, alte Schätze auszumisten und sie über Ebay oder Ebay Kleinanzeigen zu verkaufen. So erhalten Sie direkt Geld auf Ihr Konto, machen jemand anderem eine Freude und agieren nachhaltig. Über Rebuy oder Momox können Sie auch ganz einfach Bücher, CDs, Filme und Spiele verkaufen. Und das kann sich durchaus lohnen. Probieren Sie es direkt aus und nehmen Sie sofort Geld ein.

5. Kosten beim Anlegen senken

Auch beim Geld-Anlegen entstehen Kosten: Denn wenn Sie gar nicht anlegen, verliert Ihr Geld aktuell aufgrund der Inflation massiv an Kaufkraft. Klar, an der Börse sieht es momentan auch nicht so rosig aus. Doch wer langfristig anleget - etwa auf den MSCI World - der dürfte gute Renditen einfahren. Doch Achtung: Auch bei der Geldanlage lauern viele Kostenfallen. Besonders häufiges Trading kostet Sie viele Gebühren. Und auch zu teure Produkte, beziehungsweise zu teure Banken und Broker mit hohen Gebühren, kosten Sie regelmäßig Geld. Wenn Sie sich einen geeigneten und günstigen Broker für Ihre Aktien, Fonds und ETFs suchen, so können Sie ab sofort mehr Geld sparen. Dieses können Sie entweder zusätzlich anlegen oder Sie haben sofort mehr Geld auf dem Konto.