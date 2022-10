Zugegeben: Der Oktober ist kein klassischer Dividendenmonat. Dennoch gibt es ein paar Unternehmen, die Anlegern nicht uninteressante Dividenden im Oktober ausschütten. Auf welche Aktien Investoren jetzt setzen können.

Cisco Systems mit Dividende im Oktober

Der Telekommunikations- und Technik-Konzern Cisco Systems zahlt eine vierteljährliche Dividende aus. Und am 26. Oktober ist es wieder soweit. Mit einer Dividendenrendite von aktuell 3,70 Prozent sind die 0,38 US-Dollar Dividende für das abgeschlossene Quartal ansehnlich.

Auch Hella zahlt eine Dividende im Oktober

Direkt wichtig für Anleger: Um die Dividende von Hella zu kassieren, müssen Sie spätestens am 30. September die Aktien im Depot haben. Denn Hella zahlt bereits am 5. Oktober eine Dividende in Höhe von voraussichtlich 0,77 Euro je Aktie, was zu einer Dividendenrendite von rund 1,11 Prozent führt.

Dividende von JP Morgan Chase

Auch die große US-Bank JP Morgan Chase zahlt im Oktober eine Dividende. Die Dividendenrendite beläuft sich auf 3,77 Prozent. Schließlich zahlt die Bank am 31.10. ihre quartalsweise Dividende in Höhe von aktuell 1,00 US-Dollar je Aktie an Aktionäre aus.

Realty Income mit monatlicher Dividende

Sogar eine monatliche Ausschüttung erhalten Anleger mit der Aktie von Realty Income. Die Immobiliengesellschaft zahlt pro Monat 0,25 US-Dollar, was zu einer Rendite von 5,10 Prozent im Jahr führt. Die nächste Ausschüttung erhalten Anleger am 14. Oktober 2022.

Ebenfalls eine gute Dividende zahlt State Street

Eine Dividendenrendite von 3,79 Prozent im Jahr können Anleger mit der Finanzholding-Gesellschaft State Street aus den USA einstreichen. Die vierteljährliche Dividende wird als nächstes am 13. Oktober 2022 gezahlt und wurde sogar von 0,57 auf 0,63 US-Dollar je Aktie erhöht.

Fazit zu Dividenden im Oktober

Anleger sehen, dass es gute Dividenden für den Monat Oktober gibt. Dabei sind diese fünf ausgewählten Aktien längst nicht alle. Im Netz finden sich noch deutlich mehr Aktien, doch dabei handelt es sich oft um weniger bekannte und eventuell weniger sichere Dividenden. Mit diesen fünf ausgewählten dürfen Anleger sich auf gute Erträge im Oktober freuen. Man beachte aber, dass für eine Anlageentscheidung nicht nur allein die Dividende ausschlaggebend sein sollte.