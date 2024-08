Den Abverkauf an den Märkten haben viele Investoren zuletzt als Kaufchance begriffen. Doch laut dem Strategen Barry Bannister von der Investmentbank Stifel sollte man jetzt besser nicht kaufen, denn weiteres Ungemach kommt auf Anleger zu. Das genau prognostiziert der Experte jetzt.

Die Märkte sind zuletzt etwas gefallen, was viele Anleger dazu motiviert hat erste Nachkäufe bei einigen Aktien wie einer Nvidia zu tätigen, die 25 Prozent unter ihrem Hoch notiert. Doch laut dem Strategen Barry Bannister von der Investmentbank Stifel sollten Anleger jetzt nicht den Fehler begehen, zum jetzigen Zeitpunkt nachzukaufen.

Stratege prognostiziert: Mehr Ungemach wird noch kommen

Grund für seine These ist die aktuelle Inflationsentwicklung in den USA, die laut Bannister nicht so positiv weitergehen dürfte wie in den vergangenen Monaten. Denn nachdem die Teuerungsrate im Vergleich zum Vorjahr deutlich gefallen ist, könnten Preise durch steigende Wohn- und Immobilienpreise in Amerika wieder überproportional anziehen.

Dementsprechend könnte die Fed ihre Zinssenkungen erneut verschieben, was zu deutlicher Enttäuschung an den Märkten führen könnte. Daher prophezeit Bannister einen Rückgang um weitere zehn Prozent an den Märkten bis Oktober.

Angesichts seiner Thesen riet der Stifel Stratege dann den Anlegern auch jetzt keine Aktien zu kaufen. „Broker lieben Bullenmärkte, sie verkaufen Aktien“, sagte er. Aber „der Markt ist von Natur aus manisch-depressiv“ und „schwankt von einem Extrem ins andere“, fügte er hinzu.

Sollten Anleger jetzt keine Aktien kaufen?

Doch sollten Anleger jetzt auf die Prognose von Bannister hören und keine Aktien mehr kaufen?

Die Antwort lautet zumindest für die Mehrheit der Anleger: Nein. Da Wertpapiere langfristig steigen, können diejenigen, deren Anlagezeitraum einige Jahre beträgt, bereits jetzt die aktuellen Verwerfungen für Käufe nutzen. Allenfalls riskiert man so etwas Volatilität, sollte es tatsächlich noch weiter nach unten gehen.

Auf der anderen Seite ist allerdings das Risiko enorm gute Handelstage zu verpassen, wenn es entgegen der Prognose von Bannister nach oben gehen sollte. Denn dies kann sich langfristig stark auf die Rendite auswirken:

Bloomberg Verpassen der besten Handelstage im S&P500

Dementsprechend sollten allenfalls sehr kurzfristig orientierte Anleger überhaupt überlegen, ob es jetzt an der Zeit ist, Aktien zu kaufen oder nicht.

Lesen Sie auch:

Consorsbank bietet jetzt höchsten Tagesgeld-Zins in Deutschland – Das müssen Sparer wissen

Oder:

Geheimtipp: Diese unterbewerteten Goldminen-Aktien kauft Rohstoff-Experte jetzt