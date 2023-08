Wer in kurzer Zeit viele Zinsen mit dem Tagesgeld verdienen will, der kommt bei den aktuellen Konditionen auf dem Tagesgeldkonto der Consorsbank, ING, Comdirect und Sparkasse voll auf seine Kosten. Wie Sparer schnell 500 Euro in nur 6 Monaten verdienen.

Aktuell ändern sich die Konditionen für Zinsen schnell. Der Grund: Die Höhe der Zinsen der Europäischen Zentralbank EZB bestimmt in etwa, wie viel Geld Banken an ihre Kunden in Form von Zinsen beim Tagesgeld und Festgeld bezahlen können. Um die hohe Inflation einzudämmen erhöht die EZB die Zinsen. Wie lange das noch so weitergeht, weiß niemand genau. Doch Sparer können sich jetzt sehr flexibel attraktive Zinsen für 6 Monate (und natürlich auch länger) beim Tagesgeld im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich sichern. Und so gelingt es:

So kommen Sie schnell an 500 Euro Zinsen bei Consorsbank, ING, Comdirect und Sparkasse

Aktuell zahlt die Suresse Bank - eine Tochter der Santander - 3,73 Prozent Zinsen für 6 Monate. Um 500 Euro damit zu verdienen, müssen Sparer knapp 27.000 Euro für 6 Monate anlegen. Hier geht es direkt zum Angebot.

Ebenfalls hohe Zinsen für die ersten 6 Monate für Neukunden bietet die Consorsbank. Hier sind es 3,52 Prozent Zinsen auf dem Tagesgeldkonto und Sparer benötigen somit etwas mehr als 28.000 Euro, um vor Steuern 500 Euro Zinsen in 6 Monaten zu verdienen. Hier geht es zum Angebot der Consorsbank.

Bei der ING sind es 3,5 Prozent Zinsen, mit denen Sparer in den ersten 6 Monaten als Neukunde bei der Bank rechnen können. Für 500 Euro Zinsen auf dem Tagesgeld brauchen Sparer einen Klecks mehr als bei der Consorsbank, nämlich rund 28.500 Euro. Hier geht es zum Angebot.

Und rund 30.500 Euro benötigen Sparer bei der Comdirect. Denn die Direktbank bezahlt 3,26 Prozent Zinsen für die ersten 6 Monaten für Neukunden und somit kommen Sparer vor Steuern auf rund 500 Euro mit diesem Betrag. Hier geht es zum Angebot.

Und auch die Sparkassen können da einigermaßen mithalten. Denn die 1822direkt, eine Tochter der Sparkasse Frankfurt, bietet 3,20 Prozent Zinsen für 6 Monate. Um auf 500 Euro Zinsen mit dem Tagesgeld zu kommen, benötigt man hier rund 31.000 Euro. Hier geht es zum Angebot der Sparkasse.

Insgesamt ist es also nicht schwer, an einen guten Zins-Ertrage mit dem Tagesgeld zu kommen. Neben der Consorsbank, ING, Comdirect und Sparkasse, bezahlen aber auch andere Banken gute Zinsen. Wichtig ist: Viele Anbieter bezahlen hohe Zinsen, um Neukunden zu bekommen. Nach einigen Monaten sinken dann die Zinssätze. Dieser Artikel richtet sich also in erster Linie an kurzfristige Zinsjäger.

