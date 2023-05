Einige Volksbanken erhöhen erneut ihre Zinsen auf dem Tagesgeldkonto. Doch manche Volksbanken zahlen noch gar keine Zinsen für Tagesgeld. Was Sparer jetzt tun sollten.

Die Nachfrage nach dem Tagesgeld bleibt hoch. Weil die Europäische Zentralbank EZB die Leitzinsen vergangene Woche erneut anhob, gibt es wieder Potenzial für weitere Zinssteigerungen auf dem Tagesgeldkonto. Und tatsächlich habe einige Volksbanken ihre Tagesgeldzinsen seit März angehoben. Aber längst nicht alle, denn es gibt bei den Volksbanken in Deutschland große regionale Unterschiede:

So viele Zinsen auf dem Tagesgeld zahlen die Vollsbanken im Mai 2023

Volksbank Höhe Tagesgeldzinsen alt Höhe Tagesgeldzinsen neu Anmerkungen Münchner Bank 1,00% 1,00% ab 250.000 Euro nur noch 0,85% Dortmunder Volksbank 0,5% 0,6% Volksbank Dresden Bautzen 0,6% 0,6% zwischen 5.000 und 100.000 Euro 0,5% Volksbank Köln/Bonn 0,25%-0,6% 0,3%-0,75% ab 250.000 Euro nur noch 0% Berliner Volksbank 0,25% 0,25% ab 1. Juni 0,4% Hamburger Volksbank 0,0% 0,0% Bremische Volksbank 0,0% 0,0% Leipziger Volksbank 0,0% 0,0% Mit R+V AnlageKombi Safe+Smart zwischen 2,42% und 3,09% Volksbank Stuttgart 0,0% 0,0% Mit HausbankTagesgeld 0,2%-0,5% Frankfurter Volksbank neu in der Liste 0,0% meine Volksbank Raiffeisenbank neu in der Liste 0,35%-0,5% bis 500.000 Euro gibt es 0,35%, ab 500.000 Euro dann 0,5% Deutsche Skatbank neu 1,89% meinebank.de neu 1,5% Für die ersten vier Monate gibt es 2,7%

Dabei sehen Sparer, dass sich bei ein paar Banken die Zinsen minimal erhöht haben. Manche Banken wie die Skatbank, die meinebank.de oder die Münchner Bank zahlen ansehnliche Zinsen auf dem Tagesgeld. Doch was die Volksbanken ansonsten anbieten ist unterdurchschnittlich. Denn Anfang Mai 2023 betragen die Zinsen auf dem Tagesgeld in Deutschland im Schnitt 0,93 Prozent. Und in der Spitze geht es beim BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich bereits hoch auf 3,00 Prozent für 12 Monate.

Die meisten Sparer bei den Volksbanken sind also dringend beraten, ihr Geld etwas für sich arbeiten zu lassen und daher Tagesgeldkonten bei anderen Banken zu eröffnen. Allerdings solle der Aufwand immer im Verhältnis zum Ertrag stehen. Kleinste Summen können bei der Volksbank verbleiben. Wer aber über mehrere zehntausend Euro verfügt, für den kann sich ein Wechsel durchaus lohnen.

Erhöhen die Volksbanken die Tagesgeldzinsen noch weiter?

Platz nach oben ist auf jeden Fall. Denn die Europäische Zentralbank hat den dafür maßgeblichen Einlagenzinssatz ja auf über 3 Prozent erhöht. Wenn Banken das Geld ihrer Kunden bei der EZB parken, bekommen sie dafür mehr Zinsen. Diese Erhöhung können Geschäftsbanken theoretisch an ihre Kunden weiterleiten.

Und einige Volksbanken haben die Zinsen für Sparer auf den Tagesgeldkonten ja bereits erhöht. Ob aber weitere Erhöhungen ins Haus stehen, darüber lässt sich jetzt noch nichts weiter sagen. Grundsätzlich sollten Sparer immer die Zinsen bei ihrer Bank und auf dem Gesamtmarkt im Auge behalten. Wechsel können sich lohnen. Lesen Sie dazu auch: Tagesgeld und Festgeld: Steigen die Zinsen nach den Leitzins-Erhöhungen jetzt weiter?