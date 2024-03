Eigentlich sollen die Zinsen sinken, doch dieser Finanzprofessor erwartet, dass die Raten im Zuge von 2025 auf über sieben Prozent steigen werden. Davor warnt er Anleger jetzt konkret:

In absehbarer Zeit sollen die Zinsen sinken, so zumindest das aktuelle Narrativ an den Märkten und die Pläne der Notenbanken. Allerdings warnt Finanzprofesser Joao Gomes von der renommierten Wharton Universität Anleger davor, sich nicht zu sehr auf dieses Szenario zu verlassen.

Finanzprofessor warnt Anleger jetzt

Denn wie Gomes in einem Interview mit dem Fortune Magazin sagte, könnte die aktuelle Schuldenlage der USA eine Krise verursachen und die Zinsen zeitnah über die Marke von sieben Prozent bringen.

So sieht der erfahrene Finanzmathematiker die Möglichkeit, dass die Märkte bereits 2025 im Falle großer Steuersenkungen oder Stimuluspakete im Zusammenhang mit neuen Staatsschulden rebellieren und eine entsprechende Risikoprämie für die hoch verschuldete USA verlangen könnten.

In einem solchen Szenario würden die Märkte einen Zinsanstieg über sieben oder mehr Prozent laut Gomes verursachen, ohne dass die Fed einen Anteil daran hat.

Kommen Zinsen von über 7 Prozent?

Mit dieser Ansicht ist Gomes übrigens nicht alleine. J.P. Morgan Chef Jamie Dimon äußerte sich in der Vergangenheit ebenfalls mit Sorge in Bezug auf die US-Schuldenkrise. Selbst Fed-Chef Jerome Powell machte zuletzt einige Äußerungen in diese Richtung.

Zudem hatte bereits die Bank of America in ihrem Jahresausblick 2024 in Aussicht gestellt, dass Investoren ein Premium für vermeintlich “Sichere” US-Staatsanleihen fordern könnten.

Zwar ist eine Schuldenkrise aktuell nicht in den Erwartungen des Marktes eingepreist, doch mit 34 Billionen US-Dollar an Staatsschulden verwundert es nicht, dass immer mehr Marktteilnehmer vor dieser Möglichkeit warnen.

Ob die Schuldenlast der Vereinigten Staaten tatsächlich zu einem großen Problem wird, ist aktuell nicht absehbar, allerdings wäre dies freilich ein schwarzer Schwan, der das Potenzial hat, die Märkte einstürzen zu lassen.

