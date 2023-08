Tatsächlich ist es möglich, bei einer deutschen Bank aktuell einen Festgeld-Vertrag über 10 Jahre abzuschließen. So kommt am Ende eine Rendite von fast 45 Prozent heraus. Ob sich diese Zinsen für die Ewigkeit lohnen und welche Bank dies anbietet.

Tatsächlich bieten aktuell 5 Banken Festgelder mit einer Laufzeit von 10 Jahren an. Bedeutet: Wer sich heute diese Zinsen sichert, der bekommt sie 10 Jahre lang. Die Frage ist nun, ob die Zinsen in der Zwischenzeit weiter steigen oder ob sie sinken und man damit dann ein schlechtes oder ein gutes Geschäft macht. Verlässlich kann einem das niemand sagen, doch wer vor der Inflation eine sichere Rendite von bis zu 45 Prozent in 10 Jahren erreichen will, der sollte sich folgende Festgeld-Angebote näher anschauen:

Zinsen für die Ewigkeit: 10 Jahre lang Festgeld

Tatsächlich bietet die Pfandbriefbank aus Deutschland 4,25 Prozent Rendite pro Jahr auf dem Festgeld. Und das für 10 Jahre. Dies bedeutet am Ende eine Rendite von 42,5 Prozent. Hier geht es direkt zum Angebot der Pfandbriefbank

Dabei bietet die Pfandbriefbank auch ein gutes Tagesgeld und hohe US-Dollar-Zinsen von bis zu 5,00 Prozent pro Jahr. Anleger achten aber darauf, dass man beim Festgeld nicht zwischendurch an sein Geld herankommt. Es liegt dann wirklich 10 Jahre lang bei der Bank. Wer hierfür eine Alternative sucht, der liest sich jetzt folgenden Artikel durch: Bis zu 3,7 Prozent Zinsen mit einer neuen Kombination aus Tagesgeld und Festgeld – Das kann das Flexgeld

Doch noch höhere Zinsen bei 10 Jahren Laufzeit bietet dank Zinseszins-Effekt die GEFA Bank. Die GEFA Bank ist eine Tochter der französischen Société Générale. Laut dem Festgeld-Rechner gibt es zwar "nur" 3,75 Prozent pro Jahr, doch weil hier der Zinseszins-Effekt wirkt, kommen Anleger am Ende auf knapp 44,5 Prozent Rendite vor Steuern in 10 Jahren. Und hier geht es direkt zum Angebot der GEFA Bank.

Die anderen Banken, welche ebenfalls Zinsen für die Ewigkeit beim Festgeld anbieten, haben aktuell nicht so hohe Rendite. Sie finden Sie dennoch, sowie auch kürzere Laufzeiten, im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich.

Übrigens: Damit Sie bei ihrem Geld immer flexibel bleiben, sollten Sie lediglich einen Teil, höchsten ein Drittel Ihres liquiden Vermögens, in Festgeld investieren. Mindestens ein weiteres Drittel sollte an der Börse angelegt sein und der Rest darf sich flexibel auf dem Tagesgeldkonto vermehren.

