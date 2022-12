Hinter dem Türchen Nummer 20 des BÖRSE ONLINE Adventskalenders verbirgt sich ein cleverer Fonds, der seit über 20 Jahren erfolgreich in Agrar-, Energie- und Rohstoffaktien investiert. Von Ralf Ferken



25 Aktien verteilt auf drei Branchen

Im Jahr 2022 war der Amundi Aktien Rohstoffe bislang einer der wenigen Fonds, die sich positiv entwickelt haben. Fondsmanager Andreas Marcinkowski investiert dort in 25 Aktien, die er in jedem Quartal wieder mit vier Prozent gleich gewichtet.



Acht Aktien hält Marcinkowski im Bereich Basisindustrie, wozu etwa Alcoa und Barrick Gold zählen. Weitere acht Aktien entfallen auf Verbrauchsgüter wie Archer Daniels Midland und General Mills, die einen Fokus auf landwirtschaftliche Erzeugnisse haben. Zu den verbleibenden neun Aktien gehören Energiewerte wie Exxon Mobil und Schlumberger.



Da die 25 Aktien nicht aus dem Euroraum stammen, sichert Marcinkowski 50 Prozent des Portfolios jeweils gegen Währungsschwankungen ab.





„Steigender Bedarf an Rohstoffen“

„Langfristig sprechen einige Trends für einen steigenden Bedarf an Rohstoffen“, sagt Marcinkowski. Dazu zählt er zum Beispiel das globale Wachstum der Bevölkerung, das Konsumverhalten in den Entwicklungsländern sowie den Trend zur Elektrifizierung.



Ob die jeweiligen Aktien steigen, hänge aber meist davon ab, ob die Preise der zugrunde liegenden Rohstoffe steigen. Daher schwankt der Kurs des Amundi-Fonds bisweilen sehr stark, verhält sich dabei aber oft anders als der breite Markt.



Über 500 Prozent in 20 Jahren

Der Amundi Aktien Rohstoffe wurde am 03. April 2000 aufgelegt und hat seither ein Plus von über 500 Prozent erzielt, während der DAX seither nur um rund 90 Prozent zulegen konnte.



Vor allem in den Baisse-Phasen der Jahre 2000 bis 2003 sowie im Jahr 2022 konnte der Amundi Aktien Rohstoffe Boden gegenüber dem DAX gutmachen.



Für den Amundi Aktien Rohstoffe spricht zudem, dass er pro Jahr nur 0,62 Prozent kostet.



Alles im allem bietet der Amundi Aktien Rohstoffe damit eine regelbasierte Strategie, die sich ideal zur Beimischung eignet.



