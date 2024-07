Nach zuletzt drei Gewinntagen gibt der DAX zum Wochenstart deutlich nach. Was dahintersteckt und warum vor allem die Aktien von Siemens Energy und RWE deutlich einbüßten

Kein guter Wochenstart: Der deutsche Leitindex DAX liegt derzeit 0,7 Prozent im Minus und steht bei 18.616 Punkten. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, verlor sogar fast ein Prozent und steht derzeit bei 4.995 Punkten.

Am Freitag hatte der DAX den seit Mitte Mai gültigen Korrekturtrend gebrochen. Charttechnisch sehen Börsianer den Weg zu der damals aufgestellten Bestmarke von 18.892 Punkten wieder geebnet. Laut den Experten der Berenberg Bank bestätigen starke erste Juli-Wochen die übliche Saisonalität. Als nächsten Test verweisen sie auf die Berichtssaison, die in den kommenden Tagen in den Fokus der Anleger rückt. „Hier liegt die Messlatte für positive Überraschungen recht hoch", heißt es im Märkte-Monitor der Privatbank.

Attentat auf Donald Trump treibt Rüstungswerte wie Rheinmetall

Verarbeiten müssen die Anleger am Montag den Anschlag auf den amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump. „Der Wahlkampf in den USA dürfte mit dem Attentat in die heiße Phase treten und es ist davon auszugehen, dass Trump den Vorfall für sich zu nutzen weiß und politisches Kapital daraus schlagen wird", schreibt am Morgen die Helaba. „Es klingt paradox, aber der Trump-Trade an der Börse lebt wieder auf", sagte der Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Anders als in Europa wird deshalb an den US-Börsen mit einem freundlichen Handelsstart gerechnet.

Infolge der Ereignisse in den USA waren europäische Rüstungswerte wieder gefragt, wie Kursgewinne zwischen 1,4 und 1,8 Prozent bei Rheinmetall, Hensoldt oder Renk zeigen. Dabei wirkten sich die Sorgen um Trumps Haltung im Ukraine-Krieg und die künftige Rolle der USA innerhalb des Verteidigungsbündnisses Nato aus.

Aktien von Siemens Energy und RWE Schlusslichter im DAX

Deutlich nach gaben die Aktien von RWE und Siemens Energy. Diese bilden mit einem Minus von derzeit über drei und über vier Prozent die beiden Schlusslichter im DAX.



Denn für Aktien aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien ging es begab, weil Trump seinen Fokus bei einer Wiederwahl wohl stärker auf fossile Energieträger als auf saubere Energiequellen legen würde.

Mit Material von dpa-afx

