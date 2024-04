Viele Rohstoffe sind in den vergangenen Wochen an den Märkten kräftig angezogen und einige Experten wie Goldman Sachs sprechen bereits vom nächsten Superzyklus. Diese drei Minenaktien mit attraktiven Dividenden versprechen in diesem Kontext aussichtsreiche Chancen.

Nachdem der Preis von Gold seit Jahresanfang von einem Hoch zum nächsten läuft, haben sich inzwischen andere Metalle und Rohstoffe in die Rallye eingeschaltet. Allen voran Kupfer und Silber, aber auch Aluminium und Nickel konnten zuletzt kräftig zulegen.

In diesem Kontext beginnen einige Experten wie Goldman Sachs bereits vom nächsten (selektiven) Superzyklus bei den Rohstoffen zu sprechen.

Diese Minenaktien sind laut Analysten ein klarer Kauf

In diesem Kontext kann es sich für Anleger lohnen, einen Blick auf spannende Minenaktien zu werfen. Denn hier winken nicht nur exzellente Zukunftsaussichten durch steigende Rohstoffpreise, sondern ebenfalls interessante Dividendenzahlungen.

Pan American Silver (Dividendenrendite: 2,2 Prozent / Kurspotenzial laut Analysten: 10,2 Prozent)

Die kürzliche Rallye des Silberpreises hat dazu geführt, dass das Edelmetall inzwischen seit Jahresanfang eine bessere Performance als Gold aufweist. Größter Profiteur davon ist Pan American Silver.

Aktuell sehen die Analysten für den Wert ein Kurspotenzial von 10,2 Prozent, doch mit steigenden Silberpreisen könnte hier noch wesentlich mehr möglich sein.

Ternium (Dividendenrendite: 6,8 Prozent / Kurspotenzial laut Analysten: 14,7 Prozent)

Zwar ist Ternium nicht der klassische Minenwert, doch der mexikanische Konzern bietet laut den Analysten jetzt 14,7 Prozent Kurspotenzial. Das Unternehmen fokussiert sich primär auf den Abbau von Eisenerz und die Verarbeitung zu Stahlprodukten. Somit decken Anleger mit einem Investment sowohl den Abbau als auch die Verarbeitung ab.

Besonders wenn die Nachfrage in China anzieht, dürfte das Unternehmen von höheren Eisenerzpreisen profitieren und im Kurs zulegen. Bis das der Fall ist, werden Anleger mit einer attraktiven Dividendenrendite von 6,8 Prozent entschädigt.

Rio Tinto (Dividendenrendite: 7,8 Prozent / Kurspotenzial laut Analysten: 19,5 Prozent)

Doch laut Analysten hat man aktuell bei den Minenaktien die aussichtsreichsten Chancen, wenn man auf einen breit diversifizierten Player wie Rio Tinto setzt, der Aluminium, Eisenerz, Nickel, Kupfer und vieles mehr abdeckt.

Aktuell bietet die Aktie laut den Experten ein Kurspotenzial von 19,5 Prozent bei einer gleichzeitig attraktiven Dividendenrendite von 7,8 Prozent.

