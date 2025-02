Eine Aktie aus dem Krypto-Bereich könnte dieses Jahr zu einem der Stars der Börse werden. Ein Analyst hat kürzlich sein Kursziel nochmals erhöht – und das extrem optimistisch. Ist diese Krypto-Aktie sogar besser als Bitcoin?

Kryptowährungen spalten weiterhin die Wall Street. Während die einen begeisterte Anhänger sind, bleiben andere skeptisch gegenüber der neuartigen Währung. Fest steht jedoch: Raketenhafte Anstiege wie der des Bitcoins oder auch die Zulassung von Bitcoin-ETFs zeigen, dass das Thema Kryptowährungen längst kein Nischenbereich mehr ist.

Besonders die Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump, der als Freund von Kryptowährungen gilt, könnte die zukünftige Entwicklung zusätzlich befeuern.

Und tatsächlich gibt es aktuell eine Aktie, die Analysten begeistert und für die jüngst sogar das Kursziel erhöht wurde. Sollten Anleger sich diese Kaufchance für 2025 nicht entgehen lassen?

Diese Krypto-Aktie könnte über 100% steigen – jetzt zuschlagen?

Dabei handelt es sich um die Aktie von Coinbase, einer der größten Handelsplattformen für Kryptowährungen. Über diese Plattform können Anleger Bitcoin, Ethereum und viele weitere digitale Währungen traden.

Besonders im vierten Quartal konnte Coinbase auf ganzer Linie überzeugen und die Erwartungen übertreffen. So zeigten die am 13. Februar veröffentlichten Ergebnisse, dass das Handelsvolumen auf 43,9 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag es noch bei 15,4 Milliarden US-Dollar. Die transaktionsbasierten Einnahmen stiegen von 529,3 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 1,56 Milliarden US-Dollar in diesem Quartal. Auch beim Umsatz und Gewinn je Aktie konnte das Unternehmen enorme Steigerungen verzeichnen und die Erwartungen der Analysten deutlich übertreffen.

Dennoch fiel die Aktie nach der Bekanntgabe der Zahlen leicht. Möglicherweise befürchten einige Anleger, dass Bitcoin in jüngster Zeit zu stark gestiegen ist – immerhin hatte er kurzzeitig sogar die Marke von 100.000 US-Dollar überschritten.

Ein Top-Analyst sieht die Lage jedoch anders und erhöhte kürzlich sein Kursziel, wie das Finanzportal "TipRanks berichtete". Doch was steckt dahinter?

Weltklasse-Analyst ist extrem optimistisch – jetzt investieren?

Der Analyst Devin Ryan von JMP, einer der zehn besten Analysten der Wall Street, ist laut TipRanks äußerst optimistisch für die Coinbase-Aktie. Er erwartet, dass Coinbase bald die Vorteile einer "erdbebenartigen Verschiebung in der Branche" spüren wird. Als Gründe nennt er unter anderem, dass die neue US-Regierung im Gegensatz zur Vergangenheit nun sehr krypto-freundlich ist. Die Branche befinde sich derzeit in einer Übergangsphase und warte auf mehr Klarheit in Bezug auf gesetzliche und regulatorische Rahmenbedingungen. Diese dürften in den kommenden Quartalen konkretisiert werden. Der Analyst beschreibt die aktuelle Markstimmung als "unglaublich optimistisch". Ab diesem Zeitpunkt erwartet er "zahlreiche Folgewirkungen", die sich konkret auf die Finanzergebnisse auswirken werden.

Aus diesem Grund erhöhte er sein Kursziel von 400 auf 475 US-Dollar. Dies würde in den nächsten zwölf Monaten ein Aufwärtspotenzial von über 100 Prozent bedeuten.

Wie sehen andere Analysten die Aktie?

Derzeit empfiehlt eine knappe Mehrheit der Analysten, die Aktie zu halten, doch kein einziger rät zum Verkauf. Viele sind zudem vom Kauf überzeugt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 350 US-Dollar, was eine Kurschance von rund 50 Prozent bietet. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn zehn Prozent im Minus – Luft nach oben ist also vorhanden.

Anleger sollten jedoch beachten, dass die Coinbase-Aktie stark von den Kursentwicklungen von Kryptowährungen wie Bitcoin abhängt. Dies macht sie besonders volatil und riskant. Das zeigt sich auch in einem Beta von 3,16.

Abschließend meinte Analyst Devin Ryan: "Wenn wir einen Schritt zurücktreten und in groben Zügen skizzieren, wo dieses Unternehmen unserer Meinung nach in ein paar Jahren stehen könnte (und wir glauben, dass wir weitaus optimistischer sind als das Basisszenario des Marktes), schätzen wir, dass das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren ein Vielfaches seiner aktuellen Größe erreichen und in einem angemessenen Marktumfeld mit sehr hoher Rentabilität operieren wird, so wie es im vierten Quartal in einem starken Umfeld abgeliefert hat."

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.