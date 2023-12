Aktien wie Palantir und Nvidia haben dieses Jahr bereits eine beeindruckende Performance hingelegt. Doch ist es jetzt zu spät, in sie zu investieren? Diese fünf Tech-Aktien werden auch nächstes Jahr im zweistelligen Bereich steigen. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Es war ein beeindruckendes Jahr für viele Tech-Werte. Der Nasdaq 100 Index liegt seit Jahresanfang rund 50 Prozent im Plus und Aktien wie Nvidia oder Palantir legten jeweils rund 200 Prozent zu. Doch ist jetzt Schluss mit den gigantischen Kursanstiegen? Weitgefehlt.

Denn wir durchforsteten die Datenbank von Bloomberg und suchten nach Tech-Aktien, die seit Jahresanfang schon mindestens zweistellig zugelegt haben aber deren Kursziele auch für die kommenden zwölf Monate nochmal ein ordentliches zweistelliges Wachstum bieten. Die gute Nachricht: Wir haben sie gefunden.

Zweistellige Kurschancen mit diesen Top-Tech-Aktien für 2024

Es ist keine große Überraschung: Gleich als erstes stießen wir auf die Aktie von Nvidia. Sie liegt seit Jahresanfang über 200 Prozent im Plus und das durchschnittliche Kursziel von 655 Dollar bietet für nächstes Jahr nochmal rund 36 Prozent Kurschance. Die Analysten von Aletheia Capital Limited stecken das Kursziel sogar bei 1000 Dollar und sehen damit Kurschancen von über 100 Prozent. Dass die Aktie von Nvidia nächstes Jahr wieder zweistellig zulegt, ist nicht unwahrscheinlich. Zahlentechnisch ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt und ist einer der zentralen Spieler beim Thema künstliche Intelligenz. Mit seinen Technologien ist Nvidia gleich in mehreren wachstumsstarken Märkten vertreten und nimmt dabei stets eine führende Rolle ein. Das sehen auch die Analysten so und empfehlen mehrheitlich, die Aktie zu kaufen.

Der zweite prominente Kandidat, der dieses Jahr bereits rund 200 Prozent gestiegen ist, ist Palantir. Der Datenspezialist sieht sich als Verteidiger für Demokratien. Zu den Kunden zählten anfangs vor allem Regierungsorganisationen wie die US Navy oder US Airforce. Für diese stellt Palantir die Plattform "Gotham" zur Verfügung. Mittlerweile werden mit der Plattform "Foundry" auch kommerzielle Kunden bedient. Seit dem Börsengang Ende 2020 lief es für die Aktie alles andere als rund. Dafür verantwortlich war zum einen das makroökonomische Umfeld, zum anderen konnte das Management sein Wachstumsversprechen nicht einhalten, dass der Umsatz 2022 und in den darauffolgenden drei Jahren stets mindestens um 30 Prozent steigt. Für dieses Jahr rechnen Analysten mit einem Plus von 16,5 Prozent. Dafür könnte der Gewinn je Aktie mit 0,25 Dollar jedoch endlich profitabel werden. Das könnte das Standing des Unternehmens nochmal auf ein anderes Level heben. Auch vielversprechend ist die neue „Artificial Intelligence Platform“ (AIP). „Die Nachfrage nach AIP ist anders als alles, was wir in den letzten zwanzig Jahren gesehen haben“, gab CEO Alex Karp im August-Brief an die Aktionäre bekannt. Laut dem Management seien „der potenzielle Markt für AIP und die Entwicklung eines möglichen AIP-Wachstums für das Geschäft enorm“. Das scheint auch Wedbush so zu sehen, denn die Analysten stecken das Kursziel hier bei 25 Dollar. Das entspricht derzeit einer Kurschance von nochmal 25 Prozent. Insgesamt sind die Analysten hier jedoch im Konsens weniger optimistisch als bei Nvidia, die Kaufempfehlungen sind durchwachsen. Dass die Palantir-Aktie nochmal zweistellig steigt, ist also definitiv möglich, jedoch erscheint das Risiko weit höher als bei Nvidia

Weitere Top-Tech-Aktien neben Nvidia und Palantir

Doch auch bei weiteren Aktien als Nvidia und Palantir besteht die Chance, dass sie auch 2024 wieder zweistellig wachsen. Dazu zählt zum einen Netflix. Die Aktie liegt seit Jahresanfang beeindruckende 60 Prozent im Plus. Die Analysten von Pivotal Research sehen mit einem Kursziel von 600 Dollar aber noch 25 Prozent Luft nach oben. Auch hier sind sich die Analysten im Konsens einig, dass man die Aktie kaufen sollte.

Keine Überraschung: Auch Microsoft schafft es auf die Liste mit Kandidaten, die nächstes Jahr wieder zweistellig wachsen können. Die deutliche Mehrheit der Analysten rät hier zum Kauf, obwohl die Aktie 2023 bereits rund 50 Prozent im Plus liegt. Die Analysten von Tigress Financial Partners sehen mit einem Kursziel von 475 Dollar eine Kurschance von 25 Prozent. Durchaus im Bereich des möglichen: Microsoft ist finanziell stark aufgestellt und in mehreren Wachstumsfeldern stark vertreten. Gerade, wenn nächstes Jahr die Begeisterung um das Thema künstliche Intelligenz weiter zunimmt, findet Microsoft als einer der führenden Spieler hier starke Beachtung.

Auch mit dabei ist die Aktie von Marks Zuckerberg Meta. Sie liegt seit Jahresanfang über 170 Prozent im Plus – und da soll immer noch mehr Luft nach oben sein? Ja. Die deutliche Mehrheit der Analysten rät zum Kauf und sieht mit einem Kursziel von 376 Dollar Kurschancen von 13 Prozent. Tigress Financial Partners setzt mit einem Kursziel von 435 Dollar noch einen drauf und sieht Chancen von 31 Prozent.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Netflix.