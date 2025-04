Strenggenommen hat der Bitcoin ein weiteres Verkaufssignal generiert. Doch sollten Anleger jetzt bei der Kryptowährung lieber Gewinne mitnehmen oder drohen sie, in eine große Falle zu tappen?

Der Bitcoin hat durch die Zollturbulenzen seinen Aufwärtstrend, den er seit Beginn dieses Bullenmarktes im November 2022 verfolgte, gebrochen. Doch sollten Anleger jetzt noch schnell Gewinne mitnehmen oder handelt es sich hier um eine große Falle?

Zoll-Crash: Was soll der Bitcoin jetzt machen

In einer Börsenpanik werden oft auch Assets abverkauft, die gar nichts damit zu tun haben. Denn was haben Gold und Bitcoin mit den Zöllen zu schaffen? Direkt nichts, indirekt dann natürlich vieles. Insofern verwundert es nicht, dass der Bitcoin auch etwas nachgab, sich aber zuletzt ganz gut halten konnte. Dennoch ist er unter seinen langfristigen Aufwärtstrend gefallen, wie Anleger im Chart unten von Tradingview sehen können.

Zudem hat der Bitcoin ein sogenanntes Todeskreuz gebildet: Die 50-Tage-Linie fiel unter die 200-Tage-Linie. Dies ist nicht schön und auch ein Verkaufssignal, doch in diesem, Bullenmarkt hatte das den Bitcoin bislang nicht sehr interessiert.

Dennoch stellen Anleger sich jetzt also die berechtigte Frage, ob man zumindest einen Teil seiner Bitcoin besser verkaufen sollte oder ob man hier nicht eher einer großen Falle zum Opfer fallen kann:

www.tradingview.com Bitcoin

Bitcoin: Ist das alles nur eine Falle?

Denn der Bitcoin fiel in diesem Aufwärtstrend schon mehrmals kurzzeitig unter die wichtige Trendlinie und setzte jeweils danach seine Reise nach oben wuchtig fort. Insofern könnten große Anleger die Panik an der Börse nutzen, um Anleger günstig aus ihren Bitcoin zu treiben. Dennoch kann es natürlich nie schaden, zumindest Teil-Gewinne mitzunehmen. Wer schon länger in den Bitcoin investiert ist und sich den Chart oben anschaut, der kann nach einer Vervielfachung auch durchaus mal ein paar Gewinne mitnehmen.

Und natürlich kann der Bitcoin noch weiter fallen, falls der Zoll-Crash sich fortsetzen sollte. Doch der wichtigste Crash-Indikator beim Bitcoin ist noch nicht angesprungen. Dies ist der monatliche MACD-Index. Dieser zeigte immer das Ende des Bullenmarktes an. Noch ist dieser nicht umgesprungen, doch Anleger können jetzt kleine Teil-Gewinne mitnehmen, sofern sie ängstlich sind und ihre Position beim Halten der wichtigen Trendlinie in den nächsten Tagen aufstocken, sofern sie mutig sind. Ein gutes Produkt dafür ist der BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index, der neben dem Bitcoin auch auf 9 weitere spannende Coins setzt.

Und lesen Sie danach auch: Börsen-Experte warnt: Es ist zu früh zum Nachkaufen – erst dann wird der Aktien-Crash enden

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.