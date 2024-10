Was am Wochenende bei Bitcoin geschehen ist, darauf haben Anleger lange gewartet. Was nun als nächstes passieren dürfte und warum das auch gute Nachrichten für Ethereum sind.

Als dies das letzte mal am 30. Oktober vergangenen Jahres geschah, stieg der Bitcoin im Anschluss um 113 Prozent und Ethereum sogar um 130 Prozent. Denn am Wochenende bildete der Bitcoin ein Goldenes Kreuz und markierte damit ein starkes Kaufsignal. Und das müssen Anleger jetzt wissen:

Bitcoin mit Goldenem Kreuz

Ein Goldendes Kreuz entsteht, wenn die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von unten nach oben durchkreuzt. In der Chartanalyse gilt dies als starkes Kaufsignal, weil der kurzfristige Trend besser ist als der mittelfristige. Als der Bitcoin am 30. Oktober vergangenen Jahres dieses Kreuz bildete, stieg er im Anschluss bis März um 113 Prozent. Ein ähnliches Szenario kann sich auch jetzt wieder entfalten.

Und auch für Ethereum kann das Goldene Kreuz des Bitcoin eine Signalwirkung haben. Zwar sieht Ethereum im Chart noch nicht so toll aus, doch beim letzten Goldenen Kreuz des Bitcoin stieg auch Ethereum um 130 Prozent.

Doch auf einen Stolperstein sollten Anleger jetzt noch achten:

Ethereum und Bitcoin: Dieser Stolperstein lauert noch

Auch wenn es im Bitcoin-Chart recht gut aussieht und auch Ethereum aktuell eine Bodenbildung durchmacht, so könnte die US-Wahl dennoch alles durcheinanderwürfeln. Aktuell sieht es so aus, als ob der Markt Donald Trump als Sieger einpreist. Nur auf das Thema Kryptowährungen bezogen wäre dies gut, denn verschiedene Analysten erwarten, dass ein Wahlsieg Trumps aufgrund seiner liberalen Haltung dem Thema gegenüber Bitcoin und weitere Kryptowährungen weiter nach oben treiben wird. Während ein Wahlsieg von Kamala Harris eher mehr Regulierung und kurzfristig sinkende Kurse bedeuten könnte.

Deswegen ist bis nach der US-Wahl kommende Woche noch etwas Vorsicht geboten. Anleger sollten sich dennoch positionieren, denn wenn der Bitcoin ins Laufen kommt, dann könnte es schnell gehen. Und einen Einstieg sollte man auch bei Ethereum nicht verpassen.

Denn worauf Anleger lange gewartet haben, ist jetzt bei Bitcoin und Ethereum eingetroffen.

Und lesen Sie auch: Experte sicher: "Dann werden alle Staaten beginnen, Bitcoin zu kaufen!"

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.