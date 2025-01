Es zeichnet sich ein sehr großes Signal bei den Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum ab, auf das Anleger lange gewartet haben. Und nein, das wird nicht der Amtsantritt von Donald Trump sein.

Bitcoin ist zurück bei 100.000 Dollar und auch Ethereum konnte sich von den lokalen Tiefs wieder deutlich erholen. Dazu beigetragen haben zwei Dinge: Erstens ist die Zins-Angst in den USA wieder etwas verflogen, weil die Kerninflation (CPI) geringer ausfiel als erwartet. Und zum Anderen wird erwartet, dass Donald am 20. Januar einige Dekrete bezüglich Kryptowährungen unterschreibt. Doch eigentlich treibt ein ganze andere Faktor jetzt die nächste Rallye:

Bitcoin und Ethereum: Das ist der Moment auf den alle gewartet haben

Denn wie der Chart von Tradingview unten zeigt, ist die Bitcoin-Dominanz wieder am Fallen. Diese Bitcoin-Dominanz zeigt an, wie viel Prozent der gesamten Marktkapitalisierung aller Kryptos auf den Bitcoin entfällt. Nun ist es so, dass im Bärenmarkt und beim ersten Bitcoin-Anstieg eines Zyklus eben diese Bitcoin-Dominanz immer steigt. Erst, wenn der Bullenmarkt so richtig losgeht und Bitcoin die nächste Stufe seiner Rallye zündet, dann nimmt die Dominanz ab. Was sind paradox anhört hat einen einfachen Grund: Wenn es beim Bitcoin enorm gut läuft, dann werden Anleger sicherer und gieriger und wollen mit Altcoins noch mehr Geld verdienen. Deswegen fließt ab diesem Moment viel Geld in Ethereum, Ripple und Co und die Bitcoin-Dominanz sinkt. Und diese beste Phase des Bullenmarktes, die wurde jetzt eingeläutet.

www.tradingview.com Bitcoin Dominanz

Sie wollen auch am Krypto-Boom teilhaben? Dann investieren Sie jetzt in unseren BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index oder sichern Sie sich den besten Anbieter im BÖRSE ONLINE Krypto-Plattform-Vergleich.

Das sollten Anleger jetzt bei Bitcoin und Ethereum tun

Wie Anleger sehen, ist der Bullenmarkt immer richtig losgegangen, wenn die blaue Widerstandslinie oben erreicht wurde. Nun dürfte der Bitcoin nach dem Amtsantritt von Donald Trump auch weiter steigen, doch Altcoins wie Ethereum und Co dürften stärker und rasanter steigen. Weil hier das Risiko allerdings teils um ein Vielfaches höher ist, sollten Anleger weiterhin vor allem auf Bitcoin setzen und Altcoins nur beimischen.

Zudem ist es ratsam, nach der kräftigen Altcoin-Rallye diese fast ausnahmslos zu verkaufen, weil die meisten Altcoins im Bärenmarkt zwischen 80 Prozent und 99 Prozent verlieren.

Vorsicht ist weiter angesagt, doch für den Zyklus sieht es bei Bitcoin und Ethereum jetzt wieder richtig gut aus.

Und lesen Sie dazu auch: Bitcoin und Ethereum: In den nächsten 7 Tagen knallt es

oder: Bitcoin und Ethereum: Diese sagenhaften Kursziele winken 2025 bei Kryptowährungen

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.