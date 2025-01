Anleger sollten sich jetzt gut festhalten: Denn die Kursziele, die es für Bitcoin und Ethereum für 2025 gibt, können einen schon mal aus den Latschen hauen. Was Sie jetzt bei Kryptowährungen tun sollten und wo trotz aller Euphorie Fallstricke lauern.

Bislang zeigt auch dieser Bullenmarkt beim Bitcoin: Etwa alle 4 Jahre, jeweils nach dem Halving im Frühsommer und der US-Wahl Anfang November, setzt der Bitcoin zu einer Rallye an. So war es 2016 mit der starken Rallye und dem Sprung auf 20.000 in 2017, so war es 2020 mit der Rallye in 2021 und dem Rekordhoch bei 69.000 Dollar und so dürfte es jetzt mit dem Start der Rallye in 2024 und der Kulminierung in 2025 sein. Und diese sagenhaften Kursziele gibt es jetzt für Bitcoin und Ethereum:

Bitcoin: So hoch geht es 2025 hinaus

Dabei ist der Bitcoin der Vorreiter und zählt zu einer der Kryptowährungen, die in einem Zyklus jeweils als erstes das Rekordhoch bilden. Erst danach ergießen sich die Bitcoin-Gewinne auf Ethereum und Co.

Für 2025 liegt die realistische Zielzone zwischen 150.000 und 180.000 Dollar. Etwa Adrian Fritz, Head of Research beim Schweizer Krypto-Unternehmen 21Shares sagt: „Wir haben eine etwas konservative Price Prediction für den Bitcoin. Ich würde nicht sagen, dass wir einen Price Target hier bei 21 Shares geben, aber natürlich haben wir eine interne Houseview. Und hier bewegen wir uns bei knapp 150.000 Dollar.“

Einen Schritt weiter geht aber sogar ACATIS Fondsmanager Hendrik Leber. Zwar sagt er nicht, dass dieses Kursziel 2025 zwingend erreicht werden muss, doch Leber sagt: „Ich glaube sehr, dass Bitcoin noch viel Platz nach oben hat“, Bereits vor Jahren prognostizierte Hendrik Leber Kurse jenseits der 100.000-Dollar-Marke. Heute steht Bitcoin kurz davor, dieses Ziel zu erreichen, und Leber sieht weiterhin Potenzial: „300.000 oder 500.000 Dollar ist keine Prognose, aber durchaus vorstellbar.“

Doch wirklich interessant wird es jetzt vor allem bei Ethereum und den Altcoins. Denn diese haben noch viel Aufholpotenzial:

Ethereum: Sagenhaftes Kursziel für 2025

Denn Ethereum hat noch einiges nachzuholen. Schließlich hat die zweitgrößte Kryptowährung sein Rekordhoch von rund 4850 US-Dollar aus dem November 2021 noch nicht überwunden, während der Bitcoin schon viel weiter ist. Interessant dabei ist: Im letzten Bullenmarkt erreichte Ethereum genau das 3,618er Fibonacci-Ziel welches sich aus der Korrektur nach 2017 ergab. Wenn sich dieses Muster wiederholt, kann Ethereum bis auf 15.000 Dollar in 2025 steigen und hat damit ein Potenzial von noch rund 275 Prozent. Im schlechteren Fall erreicht Ethereum „nur“ 12.000 Dollar je Coin.

Allerdings müssen Anleger trotz aller Euphorie bei Bitcoin und Ethereum auch aufpassen: Es kann immer mal zu starken Abverkäufen kommen und auf diese Volatilität muss man sich einstellen. Zudem ist der Bullenmarkt dann auch irgendwann vorbei und der Abverkauf dürfte heftig ausfallen. Anleger sind gut darin beraten, irgendwann bei Ethereum und Bitcoin auch Gewinne mitzunehmen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.