Aufregende Zeiten dürften jetzt auf Krypto-Anleger zukommen. Warum es bei Bitcoin und Ethereum im besten Fall sogar ab jetzt um 750 Prozent nach oben gehen kann.

Am Tag nach der US-Wahl hat der Bitcoin um 6.250 US-Dollar zuleget. Zum Vergleich: Noch im Januar 2023 war der Bitcoin lediglich 16.000 Dollar wert gewesen. Der Wahlsieg Donald Trumps hat also bei Bitcoin und auch bei Ethereum eine ungeheure Wucht entfacht. Und diese kann jetzt für eine 750 Prozent-Rallye sorgen. Was Anleger jetzt wissen müssen:

Bitcoin und Ethereum: Deswegen startet Rallye jetzt

Zunächst muss man sagen: Nicht nur die US-Wahl ist dafür verantwortlich. Auch wenn sich Donald Trump vor der Wahl wohlwollend über Kryptowährungen äußerte und es vielleicht eine Bitcoin-Reserve in den USA geben wird, so sorgte doch vor allem die nun entfallene Unsicherheit für einen Kurszuwachs. Nach der US-Wahl gibt es nun klare Verhältnisse und Anleger wissen, worauf Sie sich einlassen.

Zudem befindet sich der Bitcoin nun am Beginn seines nächsten 4-Jahres-Zyklus. Der letzte Bullenmarkt setzte im Oktober 2020 ein und nun, rund vier Jahre später, dürfte der nächste Bullenmarkt starten. Und so sind bis Ende kommenden Jahres tatsächlich fantastische Kursziele für Ethereum und Bitcoin möglich:

Fantastische Kursziele für Bitcoin und Ethereum

Beim Bitcoin ist die Lage klar: Die größte Kryptowährung ist aus seinem Abwärtstrend ausgebrochen und hat ein neues Rekordhoch gebildet. Der Weg nach oben ist frei. Und wie im Bild unten von Tradingview zu sehen ist, könnte der Bitcoin im besten Falle bis auf etwa 250.000 Dollar steigen, sollte er seinen Pfad von vor vier Jahren nochmal gehen. Wahrscheinlicher ist aber ein Rekordhoch nach der Fibonacci-Analyse irgendwo zwischen 150.000 und 180.000 Dollar bis Ende des Jahres 2025.

Bei Ethereum ist die Lage noch etwas komplizierter. Der Coin befindet sich noch im Abwärtstrend und Ethereum ist von einem Rekordhoch noch weit entfernt. Legt man aber den Kursverlauf Ethereums ab November 2020 über den heutigen Kurs, so könnte Ethereum auf das fantastische Kursziel von rund 24.000 Dollar bis Mai 2025 steigen. Dies ist zwar eher unwahrscheinlich, würde aber eine Rallye von 750 Prozent bedeuten. Das realistische Kursziel für Ethereum liegt nach der Fibonacci-Analyse zwischen 12.000 Dollar und 15.000 Dollar.

So sehen Anleger, dass es für Kryptowährungen wir Bitcoin und Ethereum ab jetzt auch dank des 4-Jahres-Zyklus vor einer großen Rallye stehen dürften. Anleger positionieren sich jetzt.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.