Wie groß waren die Hoffnungen der Krypto-Gemeinde, dass Donald Trump Bitcoin, Ethereum und weitere Kryptowährungen pusht. Doch aktuell enttäuscht der neue alte Präsident der USA die Anleger. Das sind die Hintergründe.

Noch immer hat Donald Trump kein Dekret bezüglich des Bitcoin unterschrieben. Hatte der Bitcoin-Kurs am Tag des Amtsantritts von Trump noch ein neues Rekordhoch in Erwartung einer strategischen Bitcoin-Reserve in den USA markiert, so bröckeln die Kurse seitdem. Lässt Trump die Kryptowährungen etwa fallen wie eine heiße Kartoffel?

Bitcoin und Ethereum: Hat Trump das Interesse verloren?

Fakt ist, dass Trump die Krypto-Gemeinde erstmal enttäuscht hat. Sie hatten fest mit einem Dekret zum Bitcoin zum Start seiner Amtszeit gerechnet. Seitdem befinden sich Bitcoin und Ethereum in Schock-Starre, gaben rund 5 bis 10 Prozent an Wert ab. Doch der Bitcoin-Magazine-CEO David Bailey macht Anlegern Hoffnung und schreibt auf X: "Ich erwarte in den kommenden Tagen immer noch dedizierte Bitcoin+Krypto-Executive Orders. Ich weiß nicht, was sie sagen oder wann genau sie fallen."

Und eventuell hat die Verzögerung von Trumps Bitcoin-Dekreten auch etwas mit seinen eigenen Holdings und seinem neuen TRUMP-Coin zu tun. Es kann sein, dass Donald Trump nicht den Eindruck erwecken möchte, sich zuerst nur selbst zu bereichern. So waren die ersten Dekrete in den ersten Stunden seiner zweiten Amtszeit vor allem solche, die globale Auswirkungen hatten und viele Menschen betreffen. Hätte er zuerst etwas zu Kryptos unterschrieben, so hätte der Eindruck aufkommen können, er kümmere sich nur um sich selbst. Deswegen ist es durchaus möglich, dass noch Ende der Woche oder Anfang kommender Woche wichtige Bitcoin-Dekrete unterschrieben werden.

Doch was bedeutet das jetzt für Bitcoin und Ethereum?

Ethereum bald im Vorteil?

Was Trump und seine Administration bislang schon angeschoben haben ist, dass die amerikanische Börsenaufsicht SEC in Kürze bereits einen vernünftigen regulatorischen Rahmen für Altcoins und Kryptowährungen schaffen soll. Wenn es diesen gibt, so dürften Altcoins wie auch Ethereum deutlich davon profitieren. Zudem zeigt Trump, dass er mit seinem eigenen Altcoin - der übrigens auf der Solana-Blockchain läuft - Interesse am Sektor hat.

Man darf Stand jetzt trotzdem davon ausgehen, dass die USA bald eine strategische Bitcoin-Reserve oder ein ähnliches Dekret hinsichtlich von Kryptowährungen veröffentlichen werden. Doch bis dahin dürften sich Kryptowährungen schwer tun. Und Anleger sollten nicht nur nach dem Prinzip-Hoffnung agieren und deswegen aktuell erstmal die Handbremse bei Kryptowähungen anziehen. Zumal es auch eine neue Gefahr gibt, wie Sie hier lesen können: Nur noch wenige Stunden: Als dies das letzte Mal passierte, gab es einen Aktien-Crash

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.