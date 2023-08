Am Dienstag zog die Kryptowährung Bitcoin wieder deutlich an, nachdem sie in den vergangenen Wochen in einen Abwärtstrend geraten war. Das müssen Anleger jetzt wissen und so stehen die Chancen auf weitere Kursgewinne:

Bis deutlich über 27.000 US-Dollar ging es am Dienstag für die Mutter aller Kryptowährungen Bitcoin bergauf. Das steckt hinter dem aktuellen Anstieg:

Bitcoin zieht wieder deutlich an

Ein Urteil im Streit zwischen dem Krypto-Vermögensverwalter Grayscale und der US-Börsenaufsicht SEC war es, was den Bitcoin am Dienstag angetrieben hat.

Denn die SEC hätte Grayscales Antrag auf Einrichtung des ersten börsengehandelten Bitcoin-Spot-ETFs genehmigen sollen, entschied ein Berufungsgericht in Washington. Grund seien Ähnlichkeiten zwischen dem ETF und einem von der SEC bereits genehmigten Bitcoin-Futures-ETF. Ein Spot-Bitcoin-ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, in Kryptowährung zu investieren, ohne sie über eine Börse zu kaufen. Bitcoin-Futures bilden Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf von Bitcoin zu einem im Voraus vereinbarten Preis ab.

Die SEC hatte den Antrag von Grayscale im Juni abgelehnt und das mit dem Schutz von Anlegern begründet. Mit der gleichen Begründung lehnte sie auch Dutzende anderer Anträge für ähnliche Produkte ab, darunter die von den Rivalen Fidelity und VanEck. Diese legten aber keinen Einspruch gegen die Entscheidung ein.

Grayscale und die SEC können nun binnen 45 Tagen Berufung einlegen. Aus dem Urteil folgt nicht unbedingt, dass die SEC einen Bitcoin-ETF genehmigen muss. Allerdings könnte es in Entscheidungen über ähnliche Anträge einfließen.

Ungewisse Zeiten für Bitcoin

Diese Nachricht ist also allenfalls ein Etappensieg für die Kryptojünger, während einige schlechte Nachrichten weiter auf dem Bitcoin lasten.

So ging zuletzt das Handelsvolumen bei den Kryptos auf den tiefsten Stand seit 2019 zurück – damals notierte die Mutter aller Kryptowährungen noch im Bereich der 10.000 US-Dollar.

Außerdem droht weiterhin Gefahr von der amerikanischen Notenbank, welche es sich weiterhin vorbehält, Zinserhöhungen vorzunehmen, sollte die Entwicklung der Inflationsdaten sich noch einmal verändern.

Wie geht es jetzt weiter mit dem Bitcoin?

Dementsprechend befindet sich Bitcoin aktuell in unbekanntem Fahrwasser und primär die Nachrichtenlage dürfte die Kryptos verstärkt antreiben.

Charttechnisch sehr wichtig ist dabei, dass BTC oberhalb der 200-Tage-Linie bei 27.424 US-Dollar notiert, da ansonsten das Risiko besteht, dass die Gewinne vom Dienstag schnell auf 0 abschmelzen. Gleichzeitig kann eine deutliche Aufwärtsbewegung aber auch erst nach dem Durchbruch der 50-Tage-Linie bei 28.680 US-Dollar erfolgen.

Mit Material von Reuters

