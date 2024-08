Der deutsche Leitindex DAX ist zurück auf dem Juli-Niveau und hat seinen Rückschlag damit vollständig ausgeglichen – kommen nun neue Hochs für Anleger? Außerdem im Fokus: Was ist mit der Aktie von Bayer los?

Er hat es endlich geschafft: Der deutsche Leitindex konnte seinen Rückschlag endlich ausgleichen und ist nun wieder auf dem Niveau von Juli. Der DAX liegt derzeit 0,5 Prozent im Plus und steht bei 18.536 Punkten. Freundlich erwartete US-Börsen und positive Stimmungsdaten aus der Euroregion haben ihm am Donnerstag weitere Aufwärtsimpulse gegeben. Jetzt ist auch das Niveau von Ende Juli wieder erreicht, bevor Marktturbulenzen den DAX rund 1.500 Punkte tiefer geschickt hatten. Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, läuft es rund: Der Index liegt 0,4 Prozent im Plus und steht bei 4.902 Punkten. Könnte er es womöglich schon bald wieder über die Marke von 5.000 Punkten schaffen?

Vor dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole in den Vereinigten Staaten bleiben die Anleger insgesamt jedoch vorsichtig, die Handelsumsätze sind nach wie vor dünn. Keiner will auf dem falschen Fuß erwischt werden, bevor sich am Freitag US-Notenbankpräsident Jerome Powell äußert. Erhofft werden von ihm Hinweise, wann ein erster Zinsschritt kommt und wie groß er sein wird.

Derweil überraschten die Stimmungsdaten in den Unternehmen im Euroraum positiv. Im August wurde der Abwärtstrend vorerst beendet, denn der von S&P Global ermittelte zusammengefasste Einkaufsmanager-Index für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor stieg deutlicher über die Expansionsschwelle von 50 Punkten als erwartet. „Mit dem Wert vermeidet der Einkaufsmanager-Index den Bereich, in dem der Indikator in der Vergangenheit eine Rezession angezeigt hat", erklärt Volkswirt Vincent Stamer von der Commerzbank.

Chefökonom Cyrus de la Rubia vom S&P-Partner Hamburg Commercial Bank dagegen ist skeptisch. Der Aufschwung ist ihm zufolge größtenteils auf einen Anstieg der Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor Frankreichs zurückzuführen, was wahrscheinlich mit den Olympischen Spielen in Paris zusammenhänge.

Aktien von Deutsche Bank und Bayer beim DAX im Fokus

Im Fokus stehen aktuell die Aktien von Deutsche Bank und Bayer. Mit einem Plus von über vier Prozent markiert die Deutsche Bank derzeit von der Performance her die Spitze im deutschen Leitindex. Im Entschädigungsstreit mit früheren Postbank-Aktionären einigte sich die Bank mit einem Großteil der Kläger, was ihr zufolge einen positiven Effekt auf das Vorsteuerergebnis im laufenden Quartal haben wird. Mehr dazu lesen Sie hier.

Das Schlusslicht hingegen bildet die Bayer-Aktie mit einem Minus von über ein Prozent. Damit korrigiert sie den Kurssprung vom vergangenen Freitag weiter. Ansonsten gibt es heute aktuell aber keine größeren Verlierer im DAX.

Mit Material von dpa-afx

