Der DAX atmet auf: Nach mehreren verlustreichen Tagen kann der deutsche Leitindex heute wieder zulegen. Doch wie nachhaltig ist die Erholung, ist das Schlimmste möglicherweise bereits überstanden? Im Fokus stehen außerdem die Aktien von Siemens Energy, Heidelberg Materials und Rheinmetall.

Nach den massiven Kursverlusten der vergangenen Tage erleben Anleger heute eine spürbare Erleichterung. Der DAX liegt aktuell 2,6 Prozent im Plus und notiert bei 20.308 Punkten. Auch der EuroStoxx 50 kann zulegen – um 2,8 Prozent auf 4.788 Punkte. Dennoch bleiben beide Indizes deutlich von ihren bisherigen Höchstständen entfernt.

Vor allem am Nachmittag zog der Handel spürbar an. Unterstützung kam aus den USA, wo erste Anleger begannen, europäische Aktien aufzukaufen. Auch der US-Aktienmarkt konnte mit ersten Erholungsgewinnen aufwarten. Trotz dieser positiven Impulse bleibt die Lage angespannt – nicht zuletzt wegen der erneut aggressiven Zollpolitik von Ex-Präsident Donald Trump. Die Unsicherheit ist hoch, auch wenn sich erste Schnäppchenjäger wieder an die Märkte wagen.

Auslöser der aktuellen Volatilität war eine neue Zollwelle aus den USA, die am Montag einen regelrechten Ausverkauf an den Börsen auslöste. Der DAX fiel zeitweise unter 18.500 Punkte – ein Rückgang von über 17 Prozent innerhalb weniger Tage. Der langfristige Aufwärtstrend, der seit dem Jahr 2022 besteht, konnte jedoch verteidigt werden.

Charttechniker Martin Utschneider von Finanzethos spricht in diesem Zusammenhang von einer „teils deutlich überverkauften Markttechnik“ und einer nun einsetzenden „technischen Gegenbewegung“. Gleichzeitig warnt er: „Mittelfristtrend und Kurzfristtrend bleiben trotzdem vorerst gebrochen. Der deutsche Leitindex befindet sich weiterhin in einem von Unsicherheit, Nervosität und Verkaufspanik geprägtem Marktumfeld.“

Handelskonflikte bleiben Unsicherheitsfaktor

Die politischen Spannungen wirken weiterhin als Belastung für die Märkte. Am 2. April hatte Donald Trump mit einer neuen Zollrunde faktisch einen Handelskrieg gegen den Rest der Welt eröffnet. Während die Europäische Union noch versucht, einen Deal mit den USA auszuhandeln, eskaliert der Konflikt zwischen den USA und China weiter.

„Die Eskalationsspirale dreht sich in atemberaubender Geschwindigkeit“, so Investmentanalyst Martin Güth von der Landesbank Baden-Württemberg. Dabei verweist er auf die Zeitung der Kommunistischen Partei Chinas, die inzwischen offen davon spricht, sich keine Illusionen mehr über eine baldige Einigung mit den USA zu machen.

Siemens Energy, Heidelberg Materials und Rheinmetall stark gefragt

Angeführt wird die Gewinnerliste im DAX heute von Siemens Energy. Die Aktie legt aktuell 7,6 Prozent zu und geht damit in den Erholungsmodus über. Auf dem zweiten Platz folgt Heidelberg Materials mit einem Plus von sieben Prozent. Analyst Jon Bell von Deutsche Bank Research bestätigte vor den Zahlen zum ersten Quartal seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 195 Euro. Zwar dürfte schlechtes Wetter die Aktivitäten des Zementherstellers in Polen, Rumänien sowie zu Jahresbeginn auch in den USA belastet haben – insgesamt bleibt der Analyst jedoch zuversichtlich.

Mit einem Kursplus von 5,8 Prozent reiht sich Rheinmetall auf Platz drei der Tagesgewinner ein. Die Aktie setzt damit ihre Erholung vom Vortag mit Tempo fort. Anleger setzen verstärkt auf Chancen durch steigende Verteidigungsausgaben innerhalb der Europäischen Union. Seit den jüngsten US-Zollankündigungen ist die Volatilität im Rüstungssektor besonders hoch. Auf Gewinnmitnahmen folgten zuletzt immer wieder schnelle Rückkäufe – getragen von der Erwartung weiterer staatlicher Investitionen.

Weniger gefragt ist hingegen die Aktie von Vonovia. Der Immobilienkonzern notiert aktuell 1,5 Prozent im Minus und bildet damit das Schlusslicht im DAX.

Enthält Material von dpa-AFX

