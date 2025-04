Beginnen Anleger nun die günstigen Einstiegschancen zu nutzen? Der DAX gewinnt heute wieder kräftig an Fahrt. Besonders im Fokus: Die Aktie der deutschen Bank.

So kann die Woche starten: Der deutsche Leitindex DAX liegt aktuell bereits 2,5 Prozent im Plus und steht damit bei 20.881 Punkten. Damit liegt er immer noch deutlich von seinem Allzeithoch entfernt, doch trotz allem deuten die Zeichen aktuell auf Entspannung im Zollstreit. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt 2,4 Prozent im Plus und steht bei 4.900 Punkten.

Der deutsche Aktienmarkt ist dank einer leichten Entspannung im globalen Zollkonflikt also mit klaren Gewinnen in die Woche vor dem Osterfest gestartet.

Die US-Regierung nahm Smartphones, Laptops und andere wichtige Elektronik von Sonderzöllen gegen zahlreiche Länder - darunter China - vorerst aus. Die Ausnahme ist eine Erleichterung für amerikanische Anbieter von Computertechnik wie Apple, die ihre Geräte größtenteils in Asien herstellen lassen. Die Aktie liegt aktuell bereits fast sieben Prozent im Plus.

Allerdings betonte US-Handelsminister Howard Lutnick, dass es sich dabei lediglich um vorübergehende Erleichterungen handle und neue Zölle auf genau diese Produktgruppen bereits in Vorbereitung seien. US-Präsident Donald Trump will in Kürze neue Sonderzölle im Bereich der Halbleiterindustrie ankündigen. „Ich werde das im Laufe der kommenden Woche bekanntgeben", erklärte der Republikaner gegenüber Reportern und betonte, in der Sache sei "eine gewisse Flexibilität" erforderlich.

Aktie von Deutsche Bank zieht im DAX kräftig an

An die DAX-Spitze schafft es aktuell von der Performance her mit einem Plus von über fünf Prozent die Aktie der Deutschen Bank. Denn Profiteure des entschärften Zollkonflikts waren unter anderem Bankenwerte. Mit der Deeskalation verbinden Anleger die Hoffnung, dass ein möglicher Konjunkturabschwung weniger drastisch als befürchtet ausfallen könnte. Banken profitieren von einer laufenden Konjunktur vor allem in ihrem Kreditgeschäft - und sie könnten darüber hinaus im Handelsgeschäft aus den hohen Schwankungen an den Märkten einen Nutzen ziehen.

Auf ein Plus von über vier Prozent im DAX schaffen es aktuell die Aktien von Rheinmetall, Fresenius Medical Care (FMC) sowie Siemens Energy. Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Neutral" belassen. Nach einem weiteren guten Quartal gebe es Spielraum für die Jahresziele, schrieb Analyst Akash Gupta in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison im Investitionsgüterbereich.

Enthält Material von dpa-AFX

Lesen Sie auch:

ETF-Papst Gerd Kommer warnt: Das müssen Anleger bei MSCI World und Tech-Aktien jetzt machen

Oder:

Satte 17% Dividendenrendite noch in dieser Woche kassieren