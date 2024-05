Zwischen Bullen und Bären: Während die Aktie von Siemens Energy durch die Decke geht, gibt die Zalando-Aktie deutlich nach. Das steckt dahinter

Beim DAX geht es weiter aufwärts. Zwar liegt der deutsche Leitindex aktuell „nur“ 0,15 Prozent im Plus. Mit 18.456 Punkten kann sich das aber immer noch sehen lassen. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt 0,26 Prozent im Plus und steht bei 5.029 Punkten.



An einem erneuten Höhepunkt der laufenden Berichtssaison hatte sich der Leitindex bis auf 25 Punkte der Bestmarke von 18 567 Punkten genähert, dann aber bekamen die Anleger Höhenangst. Laut dem Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets hat sich der Leitindex nach mehreren Gewinntagen eine Pause verdient, bevor er die noch verbleibenden Punkte bis zum Gipfel zurücklegt.

Aktien von Siemens Energy heben im DAX ab – doch was ist bei Zalando los?

An der Spitze des DAX stehen von der Performance her derzeit die Aktien von Siemens Energy mit einem sagenhaften Plus von über zehn Prozent. Vor allem positiv aufgenommene Zahlen sorgten für Aufmerksamkeit. Die Aktien sprangen hoch, weil der Energietechnik-Konzern nach einem starken zweiten Geschäftsquartal seine Jahresprognose erhöhte und damit nach zahlreichen Gewinnwarnungen wieder bessere Nachrichten sendete. Experten lobten vor allem das Ziel, dass das Unternehmen jetzt im Gesamtjahr mit einem positiven Zufluss von Barmitteln rechnet. Für das Sorgenkind, die Windkrafttochter Gamesa, steht außerdem der Sanierungsplan.

Das Schlusslicht bildet mit einem Minus von 5,6 Prozent hingegen die Zalando-Aktie. Das liegt aber vor allem daran, dass diese ihre Gewinne vom Vortag abgibt.

Mit Material von dpa-afx

Lesen Sie auch:

Selbst in einer Wirtschaftskrise: Diese Value-Aktien kann man immer kaufen

Oder:

DAX-Aktie geht durch die Decke – darum sollten Sie jetzt zuschlagen