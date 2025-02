Der DAX konnte sich heute wieder etwas stabilisieren – dennoch bleiben die Sorgen rund um das Zollgewitter von US-Präsident Donald Trump. Was Anleger jetzt wissen sollten und warum unter anderem die Aktien von Infineon und Merck im Fokus sind.

Eine kurzfristige, teilweise Entspannung im US-Importstreit hat dem DAX am Dienstag eine Stabilisierung ermöglicht. Aktuell liegt er im Vergleich zum Vortag 0,2 Prozent im Plus und steht bei 21.479 Punkten. Deutlicher erholen konnte sihc das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, der aktuell 0,8 Prozent im Plus liegt und bei 5.258 Punkten steht.

Der DAX hatte bereits am Montag die Verluste etwas eingedämmt, nachdem US-Präsident Donald Trump zunächst die Zölle auf Waren aus Mexiko vorerst ausgesetzt hatte. Später wurde bekannt, dass auch kanadische Waren erst einmal von Zöllen verschont bleiben.

Die Verunsicherung bleibe hoch, kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. „Denn im Moment ist nicht klar, wie es beim Thema Zölle weitergeht. Ob diese in 30 Tagen tatsächlich in Kraft treten oder ob Donald Trump bis dahin weitere Zugeständnisse der beiden Nachbarstaaten erreichen möchte, bleibt offen." In der EU sei es ebenfalls "für jedes Aufatmen zu früh", denn "auch hier bleiben US-Zölle jederzeit möglich", so Altmann weiter. Bisher schätzten die Marktteilnehmer das Risiko als überschaubar ein, doch Trump habe "noch einige wirtschaftspolitischen Pfeile im Köcher", warnte Analyst Christian Henke vom Broker IG.

Zudem traten am Dienstag die von US-Präsident Trump am Wochenende angeordneten, zusätzlichen Zölle von 10 Prozent auf Einfuhren aus China in Kraft. In Reaktion darauf will China ab dem 10. Februar Zölle in Höhe von 15 Prozent auf Kohle und verflüssigtes Erdgas aus den USA erheben. Für Öl und landwirtschaftliche Maschinen soll ein Zoll von 10 Prozent gelten. Peking kündigte zudem eine kartellrechtliche Untersuchung gegen den US-Technologieriesen Google an. Trump erklärte schon am Montag, dass man mit der chinesischen Seite "wahrscheinlich in den nächsten 24 Stunden" sprechen werde.

Aktien von Infineon und Merck beim DAX im Fokus

An die DAX-Spitze schafft es aktuell von der Performance her mit einem Plus von zehn Prozent die Aktie des Halbleiterherstellers Infineon. Das Unternehmen schnitt im ersten Quartal besser ab als erwartet und erhöhte wegen des schwachen Euro sein Umsatzziel für das Geschäftsjahr. Neben den Zahlen für das vergangene lägen auch die Hinweise für das laufende Quartal deutlich über den Erwartungen, lobte Jefferies-Analyst Janardan Menon. Mehr dazu erfahren Sie hier

Das Schlusslicht bildet unterdessen aktuell von der Performance her die Aktie von Merck mit einem Minus von 1,8 Prozent. Der US-Pharmariese hat 2024 mit einem unerwartet starken Schlussquartal beendet. Auf Jahressicht kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent auf 64,2 Milliarden US-Dollar (62,5 Mrd Euro), wie der Konzern am Dienstag in Rahway mitteilte. Schub gab erneut der größte Kassenschlager Keytruda, das Krebsmedikament stand mit 29,5 Milliarden Dollar für fast die Hälfte der Erlöse. Während auch das Geschäft mit Tierarzneien florierte, überschattete jedoch ein enttäuschender Absatz der HPV-Impfung Gardasil die Bilanz.

