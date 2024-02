Adrian Fritz, Head of Research bei 21Shares, verrät, dass die Bitcoin-Rallye schon viel früher starten könnte. Wie er sich jetzt positioniert und auf welche Kryptowährungen er setzt.

Im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE sagt der Krypto-Insider aus der Schweiz: "Man muss sagen, jeder Zyklus beim Bitcoin sieht anders aus. Normalerweise fängt die Rally erst wirklich nach dem Bitcoin-Halving an. Dieses findet im April diesen Jahres statt. Aber aufgrund der Spot ETFs in den USA und dem großen institutionellen Interesse scheint es so, dass wir den Zyklus bereits etwas früher fahren könnten."

Doch was bedeutet das nun für den Bitcoin-Kurs?

Wann gibt es das neue Rekordhoch beim Bitcoin?

"Rein historisch gesehen ist die Zeit vor dem Halving beim Bitcoin immer noch etwas risikoreicher" sagt Adrian Fritz. Und der Head of Research bei 21 Shares fährt fort: "Historisch gesehen wird das alte Allzeithoch im Durchschnitt so um die 170 Tage nach dem Halving durchbrochen. Obwohl es jetzt so scheint, dass dieser ganze Zyklus ein bisschen nach vorne geschoben werden könnte. Ob meine persönliche Meinung ist? Ich denke, wir sehen ein Allzeithoch früher als in der Vergangenheit. Ob das vor dem Halving passiert, darüber lässt sich debattieren."

Doch wie investiert der Schweizer Krypto-Insider jetzt selbst in Bitcoin und auf welche anderen Kryptowährungen setz er?

Auf diese Kryptowährungen setzt der Schweizer Krypto-Insider neben dem Bitcoin

Adrian Fritz ist natürlich auch selbst in Bitcoin investiert. Dabei offenbart er aber, dass er in Kryptowährungen ziemlich übergewichtet ist, was Anleger eigentlich nicht sein sollten. Der Krypto-Insider: "Bitcoin macht einen großen Teil meines Gesamtportfolios aus, was ich jetzt natürlich nicht jedem raten würde. Aber das ist halt meine eigene Strategie. Und hier habe ich wirklich kontinuierlich über die letzten 18 Monate monatlich eingekauft. Ich habe also klassisch Dollar-Cost-Averaging betrieben und werde das jetzt auch in den nächsten Monaten so weiterführen. Profit habe ich bis jetzt noch keinen genommen. Meiner Meinung nach ist es noch etwas zu früh."

Neben seinen größten Positionen Bitcoin und Ethereum setzt Adrian Fritz aber auch auf ein paar Altcoins. Und hier nennt er vor allem Solana, Chainlink und Stacks.

Warum ihn vor allem die Kryptowährung Stacks überzeugt, weshalb es bei Kryptowährungen einen "ChatGPT-Moment" braucht und wann es beim Bitcoin wirklich kein Halten mehr gibt, dass verrät der Krypto-Experte im kompletten Interview auf unserem Youtube-Kanal.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.