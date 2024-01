Der erfolgreiche Fondsmanager Jan Beckers verrät, welche Kryptowährungen seine Fonds neben Ethereum noch kaufen, ob Bitcoin 2024 bereits die 100.000 Dollar-Marke knackt und warum er so bullisch ist.

Mit seinen Fonds hat Jan Beckers 2023 den Markt deutlich geschlagen. 111 Prozent Rendite brachte der Fonds BIT Crypto Global Leaders, der auf Krypto-Aktien und Kryptowährungen setzt. Und im exklusiven Interview mit BÖRSE ONLINE verriet Gründer und Chief Investment Officer von BIT Capital, Jan Beckers, für welche 3 Kryptowährungen er besonders bullisch ist:

Schafft der Bitcoin die 100.000 Dollar in 2024?

"Ich glaube schon, dass Kryptowährungen, also die richtigen natürlich insbesondere auch Bitcoin, ein sehr, sehr gutes Jahr vor sich haben können", sagt Jan Beckers. Denn: "Die Zulassung des ETFs in den USA ist tatsächlich ein großer Meilenstein, der sowohl den Zugang für Retail-Investoren, aber auch für institutionelle Investoren deutlich vereinfacht. Dann kommt das Bitcoin Halving in jetzt etwa drei Monaten. Das heißt: die Inflationsrate des Bitcoins halbiert sich. Es gibt eigentlich viele Faktoren, auch wenn man dann mal auf wahrscheinlich sinkende Zinsen im Laufe des Jahres guckt, die dafür sprechen, dass wir dieses Jahr eine interessante Fortsetzung der der Kurszuwächse von 2023 sehen können."

Doch wie bullisch ist der Fondsmanager für den Bitcoin? Schafft die größte Kryptowährung noch die viel zitierte Marke von 100.000 Dollar in 2024? Jan Beckers: "Es gibt sehr handfeste Gründe, warum Kryptowährungen und insbesondere Bitcoin sich dieses Jahr positiv entwickeln sollten. Ich würde allerdings definitiv nicht so weit gehen, eine Prognose zu machen, dass wir dieses Jahr die 100.000 sehen sollten. Es ist zwar möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich. Mittelfristig sind die 100.000 Dollar aber in sehr, sehr guter Reichweite."

Für Bitcoin ist Jan Beckers also positiv gestimmt. Doch auch diese beiden Kryptowährungen findet er interessant:

Übrigens: Finden Sie im BÖRSE ONLINE Krypto-Broker-Vergleich jetzt die besten und sichersten Anbieter für den Kauf Ihrer Kryptowährungen.

Jan Beckers: "Bitcoin, Ethereum und Solana sind unsere Favoriten"

"Wir finden beispielsweise Ethereum seit langem sehr, sehr gut positioniert als Währung, die eben auch im Bereich Smart Contracts und insbesondere auch Defi, also dezentralisierte Finanzsysteme, die beispielsweise Stable Coins umfassen, sehr, sehr gut aufgestellt. Und wir glauben, dass sich vielleicht als Nummer drei das Ökosystem von Solana etablieren könnte. Das ist ein Wettbewerber von Ethereum, der in einigen Teilbereichen wie beispielsweise auch der Schnellschnelligkeit der Blockchain und damit auch für Anwendungen wie beispielsweise Spiele interessant sein könnte. Und auch dort sind wir positioniert bei Solana."

Welche Gefahren Jan Beckers aber bei Solana sieht, wie Anleger jetzt am besten in den Bitcoin investieren und welche Krypto-Aktien in diesem Jahr stark steigen könnten, das sehen Sie jetzt im ganzen Interview auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum, Solana

