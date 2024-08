Der DAX konnte heute erneut Gewinne verbuchen und besonders eine bekannte Aktie profitiert. Doch was ist gerade bei der Zalando- und Vonovia-Aktie los? Das sollten Anleger jetzt wissen.

So kann die Woche weitergehen: Der DAX liegt aktuell 0,4 Prozent im Plus und steht damit bei 18.695 Punkten. Für das europäische Pendant, den Euro Stoxx 50, geht es ebenfalls leicht aufwärts mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 4.902 Punkte.

„Das Sentiment wird weiterhin von Zuversicht bestimmt und färbt die Brillen der Investoren rosarot ein. Die Hoffnung auf eine baldige Konjunkturerholung in der Europäischen Währungsunion mit potenziell einhergehenden Zinssenkungen der EZB sind die Hauptantriebskräfte", kommentierte der Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Investoren warten zudem weiterhin auf die Quartalszahlen des Chipkonzerns Nvidia zur Wochenmitte. Die Resultate des Spezialisten für Computerchips für KI-Anwendungen haben Signalwirkung für die gesamte Branche.

Diese DAX-Aktie zieht an – Zalando und Vonovia schwächeln

Rund läuft es unterdessen heute für die Continental-Aktie. Mit einem Plus von 3,6 bildet sie aktuell die Spitze im DAX. Beflügelt durch eine Kaufempfehlung der UBS sprangen die Aktien an. UBS-Analyst David Lesne traut den Papieren des Autozulieferers und Reifenkonzerns mit seinem Kursziel von 80 Euro eine Rückkehr auf das Niveau vom Frühjahr 2022 zu. Seit Jahresbeginn hat Continental aber immer noch rund ein Fünftel seines Börsenwertes verloren.

Weniger rund läuft es hingegen bei den Aktien von Zalando und Vonovia, die mit einem Minus von 1,3 und 1,6 Prozent die beiden Schlusslichter im deutschen Leitindex bilden. Vonovia waren am Vortag noch merklich gestiegen, nachdem in einem Pressebericht bekannt geworden war, dass Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern kurz vor dem geplanten Verkauf seines Pflegebereichs steht. Es handelt sich also vermutlich um Gewinnmitnahmen.

Da die Zalando-Aktie in den vergangenen Tagen gestiegen ist, könnte es sich hier heute ebenfalls um Gewinnmitnahmen handeln. Hauck Aufhäuser Investment Banking hat erst heute die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Sporteinzelhändler JD Sports habe zuletzt ein solides Geschäft verzeichnet, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seiner Ansicht nach ist dies ein positives Zeichen für Zalando, das auf eine robuste Verbrauchernachfrage nach Sportbekleidung hindeutet. Es untermauere zudem die Angaben von Zalando zu einem soliden Geschäft im Juli.

Mit Material von dpa-AFX



