Im Interview verrät der Edelmetall-Experte Tim Schieferstein, warum er Silber gegenüber Gold übergewichtet, was seine Kursziele für Gold und Silber sind und warum die Grünen Politiker eine Gefahr für Edelmetalle und den Bitcoin sind.

BÖRSE ONLINE: Herr Schieferstein, welche Überraschungen - egal ob positiv oder negativ - sehen Sie dieses Jahr noch auf Gold, Silber und Bitcoin zukommen?

Tim Schieferstein: Also negative Überraschung ist, dass die Grünen sehr schnell aktiv werden. Und das würde bedeuten, dass Gewinne auf Edelmetalle und Kryptowährungen steuerpflichtig werden. Das wird sich sicherlich negativ auf beide Anlageklassen auswirken und würde es auch einfach komplexer machen, das Ganze zu versteuern. Da stelle ich auch die Frage, wie ermittelt man dann tatsächlich diese Steuerpflicht?

Fällt die Steuerfreiheit nach einem Jahr Halten bei Bitcoin, Gold und Silber weg?

BÖRSE ONLINE: Konkret geht es da ja um ein Gesetzesvorhaben, bei denen die Grünen Güter wie Bitcoin, Gold oder Silber die Steuerfreiheit nach einem Jahr Haltedauer streichen wollen. Unklar ist noch, ob dann die Abgeltungssteuer oder der individuelle Steuersatz greifen soll.

Tim Schieferstein: Ja, eine Gefahr kann es natürlich geben. Aber wie du schon gesagt hast, ist es aktuell erstmal eine der vielen grandiosen grünen Ideen. Und ja, ich bin hoffnungsfroh, dass sie bis zum Ende der Legislaturperiode nicht umgesetzt wird und dass dann das Ganze anders aussieht. Ich rechne nämlich auch damit, wenn das jetzt konkreter wird und dass das nicht nur eine grüne Idee ist, sondern tatsächlich auch in die Ampel reingetragen wird, dass dann auch insbesondere von Seiten der FDP auch Gegenwind gibt für die ganze Sache. Von daher sehe ich das jetzt nicht so, das ich akut in Gefahr bin, was das angeht. Aber es ist natürlich etwas, was wir im Blick behalten, weil das natürlich den Goldanleger massiv benachteiligen würde. Aber es ist aktuell zu unkonkret, um konkrete Maßnahmen mitzugeben. Also man kann jetzt noch nicht sagen: Verkauft lieber jetzt noch mal alles und kauft noch mal neu, damit du auf jeden Fall deine bisherigen Gewinne steuerfrei hast und nicht in einigen Jahren dafür zur Kasse gebeten wirst.

BÖRSE ONLINE: Okay, kommen wir zu einem anderen Thema. Sollte man jetzt nach den Kurszuwächsen noch in Gold, Bitcoin und Silber investieren? Und wenn ich das richtig verstanden habe, bist du aber in deinem Edelmetallportfolio mit Silber übergewichtet. Also du hast deutlich mehr Silber als Gold.

Tim Schieferstein: Ja, das ist richtig. Mein Silber-Anteil in meinem Edelmetall-Portfolio beträgt so rund 60 Prozent bis 70 Prozent nach Einkaufswert.

Warum Tim Schieferstein, Geschäftsführer bei der SOLIT-Gruppe, Silber so stark übergewichtet, welche Kursziele er jetzt für Gold und Silber hat und ob der Gold-Experte auch auf den Bitcoin setzt, das erfahren Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Und lesen Sie danach auch: Roland Koch: "Endlich legt Regierung bei Rente Geld in Aktien an, aber DAS ist ein grober Fehler"

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Gold, Silber, Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.