Der Schweizer Krypto-Insider Adrian Fritz warnt vor diesen Gefahren beim Bitcoin-Halving. Worauf Anleger bei Kryptowährungen jetzt aufpassen müssen und wann die Bitcoin-Rallye weitergeht.

In der Nacht von Freitag auf Samstag war es soweit: Gegen 02:00 Samstagmorgen deutscher Zeit fand das vierte Bitcoin-Halving statt. Dabei wird nach dem Finden des Blocks 840.000 die Belohnung an die Miner für das Finden dieses Blocks von 6,25 Bitcoin auf 3,125 Bitcoin gesenkt. Dies ist das sogenannte Halving. Und dieses bringt Gefahren mit, wie der Schweizer Krypto-Insider Adrian Fritz jetzt BÖRSE ONLINE sagte:

Diese Gefahren gibt es jetzt beim Bitcoin-Halving

"Der große Punkt ist, dass das Bitcoin Halving einen direkten Einfluss auf die Profitabilität der Miner hat, sprich, deren Einnahmen werden im Endeffekt halbiert. Und das kann natürlich dazu führen, dass kleinere Miner oder Miner mit schlechtem Operational Management vom Netz gehen, was dann wiederum zu einer Zentralisierung der Hash Power beziehungsweise der Computing Power führen könnte", sagt Adrian Fritz, Head of Research beim Schweizer Krypto-Unternehmen 21Shares. Und er fährt fort: "Und vom Preis her würde ich es so einschätzen, dass einfach die Euphorie nach dem Bitcoin-Halving nachlassen dürfte. Vor allem bei Kryptowährungen sucht man immer das nächste Narrativ und wenn das Bitcoin-Having dann vorbei ist, dann wird es erst mal eher ruhig und der Preis konsolidiert. Der echte Effekt von diesem Angebotsschock, der spiegelt sich historisch gesehen eigentlich immer erst so 6 bis 18 Monate nach dem Halving wieder."

Doch wie sollten Anleger dann jetzt bei Kryptowährungen rund um Bitcoin und Co. anlegen?

Dann geht die Bitcoin-Rallye nach dem Halving weiter

Adrian Fritz sagt: "Normalerweise gibt es nach dem Bitcoin-Halving immer etwas mehr Volatilität. Der Preis, historisch gesehen, hat nach dem Halving immer leicht nachgegeben oder konsolidiert und wir könnten für die Zeit nach diesem Halving vielleicht was Ähnliches sehen. Aber ansonsten ist es eigentlich ein sehr langwweiliges Event, muss man sagen, auch wenn es von den Medien so aufgebauscht ist."

Allerdings stellt der Krypto-Experte klar, dass das fehlende Narrativ nach dem Halving dem Bitcoin drücken könnte. Waren es erst die Bitcoin-ETFs und dann jetzt das Bitcoin-Halving, so fehlt aktuell die Story. Doch wann könnte es dann das nächste Narrativ geben und die Rallye wieder starten?

"Also ich denke, dass war jetzt wirklich erst der Start", sagt Krypto-Researcher Fritz. "Klar, wenn man das historisch betrachtet, ging es erst wirklich richtig nach dem Halving los. Sprich, der Bullenmarkt hat dann erst wirklich 6 bis 18 Monate danach richtig Fahrt aufgenommen. Und wenn man sich momentan die Marktstruktur anschaut, dann könntee sich eben was Ähnliches wiederholen. Denn wir haben hier klar den Kaufdruck von den ETFs in den USA, wobei wir hier ganz klar erwarten, dass die ganz großen Allokationen erst in einem Jahr kommen werden. Der Grund ist, dass vor allem große Investmenthäuser erst mal durch Compliance, Approval und Management müssen."

Außerdem erwartet Adrian Fritz noch einen weiteren wichtigen Faktor, der den Kaufdruck bei Bitcoin jetzt erhöhen könnte. Welche 5 Kryptowährungen der Experte jetzt selbst kauft und welche Gefahr noch vom Grayscale Bitcoin-ETF ausgeht, das sehen Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.