Seit einigen Tagen kennen die meisten Krryptowührungen kein Halten mehr. Der nächste Bullenmarkt hat begonnen, doch was werden die großen Gewinner sein? Und sollte man Bitcoin, Dogecoin, Solana und Co jetzt noch kaufen?

Wir hatten bereits vor einigen Wochen geschrieben, dass der Bitcoin nun vor einer Rallye steht, weil der MACD auf Wochenbasis gedreht hatte. Die Wahl Donald Trumps hat dann ihr übriges getan. Seit dem Wahltag ist der Bitcoin bereits um 22 Prozent gestiegen, Solana um 39 Prozent und Dogecoin sogar um 100 Prozent. Doch wie geht es jetzt weiter und sollten Anleger noch einsteigen?

Bitcoin, Dogecoin, Solana und Co jetzt noch kaufen?

Zunächst ist davon auszugehen, dass der Kryptomarkt weiter steigen wird. Natürlich kann es zwischendurch immer mal harsche Korrekturen von durchaus 20 Prozent, 25 Prozent oder auch 30 Prozent geben. Doch weil der Bitcoin ein neues Allzeithoch gebildet hat, Donald Trump Präsident ist und der 4-Jahres-Zyklus bei Kryptowährungen jetzt auf starke Monate hindeutet, dürften Bitcoin und Co weiter steigen.

Es ist durchaus davon auszugehen, dass Bitcoin nun bis Weihnachten die 100.000 Dollar anläuft, bevor es zu einer Korrektur kommt. Bis dahin dürfte die Bitcoin-Dominanz hochbleiben. Sprich: Der Bitcoin dürfte besser als die meisten Coins performen. Danach ist dann erstmal von einer Altcoin Rallye auszugehen. Diese kommt meistens, wenn der Bitcoin seine erste Rallye absolviert hat und auf hohem Niveau konsolidert. Schon jetzt sprangen Coins wie Solana, Dogecoin und Co an, weil diese sehr tief waren und viel Nachholbedarf haben.

Anleger können breitgestreut zugreifen und investieren am besten per Sparplan. Die besten Anbieter dafür finden Sie im BÖRSE ONLINE Krypto-Plattform-Vergleich. Wenn Sie nicht die Coins einzeln kaufen wollen, dann nehmen Sie den BÖRSE ONLINE Best of Krypto-Index.

Diese Coins dürften jetzt profitieren

An erster Stelle dürfte der Bitcoin wie erwähnt erstmal die meisten Zuflüsse erhalten. Zwischendurch dürfte es immer Tage geben, an denen der Bitcoin konsolidiert und dann dürften die Altcoins, angeführt von Ethereum, nachholen. Anleger sollten aber an erster Stelle auf den Bitcoin setzen, dann etwas Ethereum beimischen und später einige Altcoins nehmen. Welche Altcoins man nimmt, das ist schwer zu sagen. In diesem Zyklus waren Memecoins wie etwa Dogecoin bislang recht beliebt. Es ist aber unmöglich zu sagen, welcher Coin am besten laufen wird, weswegen man am besten einen Korb aus Altcoins nimmt.

Doch inmitten all der Euphorie muss noch eine Sache gesagt werden: Der Bitcoin neigt dazu, in der größten Euphorie auch mal heftig zu korrigieren. Anleger behalten das im Hinterkopf und investieren verantwortungsbewusst.

Denn wenn nichts weiter Schlimmes passiert, dann könnten wir noch in diesem Jahr die 100.000 Dollar bei Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Solana.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.