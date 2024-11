Warum es zeitnah zu einem Crash der Nvidia-Aktie kommen kann und was ein deutscher Börsen-Experte stattdessen jetzt kaufen würde.

"Ich bin ja ein Optimist", sagt Heiko Thieme, eine deutsche Börsen-Legende von der Wall Street. Doch der ehemalige Hedgefonds-Manager, der auch für die Deutsche Bank den Handel in New York leitete, fügt hinzu: "Aber ich will auch immer was Skeptisches sagen. Die Nvidia-Aktie wird in den nächsten zwei Jahren von ihren Höchstand der nächsten Monate mindestens 50% fallen."

Darum dürfte die Nvidia-Aktie zeitnah abstürzen

Dabei liegt ein womöglicher baldiger Absturz der Nvidia-Aktie nicht am Unternehmen an sich. Denn das Unternehmen sei gut und natürlich habe auch die KI-Technologie Zukunft. Doch die Nvidia-Aktie sei einfach zu schnell zu stark gestiegen. So sagt Thieme: "Nicht, weil Nvidia ein schlechtes Unternehmen ist, sondern weil die Konkurrenz auftritt. Das Gleiche trat bei Tesla ein. Tesla ist länger gestiegen, als ich dachte, aber dann vom Höchstand ist immerhin 70% gefallen."

Weil Nvidia also im Chip-Bereich und im Bereich KI immer mehr Konkurrenz bekommen würde, dürfte es trotz Einzugs in den Dow Jones Index bald zu einem stärkeren Abverkauf kommen.

Doch welche Aktien würde die deutsche Börsen-Legende dann jetzt lieber kaufen?

Statt Nvidia: Diese Aktien kauft Börsen-Legende Heiko Thieme jetzt

Thieme ist ein antizyklischer Investor. Bedeutet: Am liebsten setzt er auf Aktien, die gefallen sind und eine günstige Bewertung aufweisen. "Ich lege in keinem Unternehmen mehr als 3 Prozent meines Geldes an", verrät die Börsen-Legende. "Zudem kaufe ich immer in drei Tranchen und am besten sollte die gekaufte Aktie nach der ersten Tranche fallen, sodass ich nochmal günstiger nachkaufen kann", so Thieme. So investiere er aktuell auch in Volkswagen. Doch auch weitere Geheimtipp-Aktien aus Deutschland und den USA wandern nun in sein Portfolio.

Welche Aktien Börsen-Legende Heiko Thieme jetzt konkret kauft, warum er Trump einen König nennt, und warum Deutschland nach dem Ampel-Knall wieder zu alter Stärker zurückfinden könnte, das erfahren Sie jetzt hier.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.