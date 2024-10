Nicht überall läuft es bei den Kryptowährungen gut. Während der Bitcoin zusammen mit den BItcoin-ETFs haussiert, sieht es bei den Ethereum-ETFs gar nicht gut aus. Jetzt warnt auch der deutsche Krypto-Experte Romen Reher vor Ethereum, Solana und Co.

"Die Bitcoin-ETFs sind sogar die stärksten ETF-Starts aller Zeiten gewesen und der Ethereum-ETF ist fast gar nicht gekauft worden", sagt Roman Reher, Krypto-Experte und Kopf hinter dem bekannten Youtube Kanal Blocktrainer. Und er fährt fort: "Und das hat mich auch ehrlicherweise nicht verwundert, nicht überrascht. Denn die Menschen, die jetzt Bitcoin kaufen, kaufen es wirklich als Alternative zu dem jetzigen Geldsystem. Die Versprechen, die Ethereum macht, konnten in der Vergangenheit weder eingehalten werden, noch konnte sich irgendein relevanter Nutzen durch dieses Netzwerk rauskristallisieren."

Doch was bedeutet das jetzt für Anleger?

ETF-Debakel: Ethereum, Solana und andere Altcoins nicht kaufen?

"Bei Ethereum sieht man auch, dass die Unsicherheit alleine durch diese vielen Updates auch wahrscheinlich konservative Investoren eher abschreckt. Und von daher sieht ja auch BlackRock Ethereum als Risk-on-Asset an. Ja, das kann hier und da mal Hypes geben, aber ich sehe eben da eine gewisse Gefahr. Möchte aber auch dazu sagen, dass ich denke, dass es möglicherweise noch eine Phase gibt, wo das sich wieder ein bisschen drehen kann. Im Moment ist es tatsächlich so seit einigen Monaten, dass - gemessene an Bitcoin - Ethereum eigentlich stetig an Wert verliert", sagt Blocktrainer Roman Reher.

Und schaut man sich mal die ETFs an, so ergibt sich wirklich ein eindeutiges Bild. Während in die Bitcoin-ETFs bislang netto 21 Milliarden Dollar flossen, sind aus den Ethereum-ETFs bislang netto rund 500 Millionen Dollar abgeflossen.

Und so warnt Roman Reher auch davor, zu sehr auf Altcoins wie Ethereum und Solana zu setzen. Klar, sie könnten auch mal Wochen oder Monate der Outperformance haben. Doch dann müsste man den Markt schon sehr gut timen können. Grundsätzlich rät der Blocktrainer also zu einem Bitcoin-Portfolio.

Doch was erwartet er jetzt für den Bitcoin-Kurs?

"2025 wird für Bitcoin alles verändern"

So sagt Blocktrainer Roman Reher, dass nun sehr viel für den Bitcoin von der US-Wahl abhängt. Doch Roman Reher ist insgesamt sehr bullisch für den Bitcoin und sagt: "Nach dem 4-Jahres-Zyklus dürfte 2025 wieder ein sehr starkes Jahr für den Bitcoin werden. Und ich erwarte, dass sich auch Investoren mehr auf den Bitcoin konzentrieren werden und weniger auf die Altcoins wie Ethereum und Solana."

Denn laut Reher sei der Kryptomarkt nun viel regulierter und das würde dem Bitcoin in die Karten spielen. Weshalb die US-Wahl so immens wichtig für den Bitcoin wird, was sich 2025 noch alles für Bitcoin ändert und warum Staaten bald anfangen dürften, Bitcoin zu kaufen, das sehen Sie jetzt im neuen Video.

Und lesen Sie danach auch: Verzehnfachung möglich - Experte sicher: Dieser Sachwert bietet Schutz und Rendite

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum, Solana.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.