Wird Ethereum der wahre Gewinner des aktuellen Bullenmarkts bei Kryptowährungen? Während sich aktuell vieles auf Bitcoin konzentriert sagt ein Groß-Investor, warum es für Ethereum eine goldene Zukunft geben dürfte.

Ja, in den vergangenen Monaten war es für Ethereum nicht so gut gelaufen. Die Ethereum-ETFs waren eher gefloppt und der Bitcoin hatte besser als Ethereum performt. Doch mehrere Gründe sprechen nun für Ethereum. Und auch der Großinvestor VanEck ist sehr bullisch für die zweitgrößte Kryptowährung:

VanEck CEO: Ethereum wird der große Gewinner

So sagt Jan van Eck, CEO bei VanEclk: “„Die optimalen risikobereinigten Renditen für ein reines Krypto-Portfolio wurden mit einer Aufteilung von etwa 70/30 zwischen Bitcoin und Ether erzielt. Zwar sollte die individuelle Risikotoleranz die Investitionsentscheidungen leiten, doch zeigen die Daten, dass eine ausgewogene Einbeziehung von Bitcoin und Ether erhebliche Vorteile in Bezug auf die Renditeerhöhung im Vergleich zum zusätzlichen Risiko bieten kann.“

Zusätzlich bescheinigt der CEO, dass Ethereum viel Aufholpotenzial habe und anders als der Bitcoin kein Wertspeicher sei. Dafür sei Ethereum eine Art Supercomputer, und damit sehr wichtig für das Krypto-Ökosystem mit Smart Contracts und weiteren Anwendungen.

Anleger sollten zwar bedenken, dass VanEck selbst einen Bitcoin-ETF und einen Ethereum-ETF aufgelegt hat und damit von solchen Aussagen profitieren kann. Doch auch diese Gründe sprechen zweifellos für Ethereum:

Ethereum: Der wahre Gewinner des nächsten Bullenmarktes?

Bei Kryptowährungen ist es oft so, dass der Bitcoin die Rallye zunächst anführt. Dies zeichnet sich durch die zunehmende Bitcoin-Dominanz ab. Diese beträgt aktuell fast 62 Prozent und bedeutet, dass 62 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung aller Kryptos auf den Bitcoin entfällt. Seit Jahren steigt die Dominanz an. Doch immer wenn der Bitcoin bereits einen guten Teil seiner Rallye hinter sich hat, beginnt die Dominanz zu sinken und Altcoins wie Ethereum gewinnen dann schlagartig. Dies steht aktuell noch aus.



Zudem bietet Ethereum vor allem Großinvestoren spannende Zinsen. Denn wer seine Ether stakt, kann zwischen 2 und 5 Prozent Zinsen pro Jahr in Form neuer Ether profitieren. Dies geht beim Bitcoin nicht. Zudem ist die Inflation beim Bitcoin zwar gering, doch Ethereum ist sogar deflationär.

Alles dies spricht dafür, dass Ethereum im kommenden Jahr die Marke von 12.000 bis 15.000 Dollar erreicht und damit prozentual sogar besser als das Bitcoin-Ziel von 150.000 bis 180.000 Dollar dastehen wird.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum.