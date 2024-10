Immer wieder hört man davon, dass Staaten und Notenbanken Bitcoin verbieten oder stark besteuern wollen. Doch was wäre, wenn das Gegenteil eintritt? Krypto-Experte Roman Reher verrät, warum schon bald alle Staaten in Versuchung kommen könnten, Bitcoin zu kaufen.

Erst kürzlich sorgte wieder ein Arbeitspapier der amerikanischen Notenbank Fed über den Bitcoin für Aufsehen. Darin hieß es, Bitcoin müsse verboten oder stark besteuert werden. Doch wenn ein Ereignis eintritt, dann könnten viele Staaten, angeführt von den USA, eine strategische Bitcoin-Reserve aufbauen, sagt Roman Reher, Kopf hinter dem erfolgreichen Youtube-Kanal Blocktrainer.

Dann könnten alle Staaten Bitcoin aufkaufen wollen

"Wenn Donald Trump gewählt werden wird, hat er vor, eine Bitcoin-Reserve in den USA zu halten und weiter auszubauen", sagt Krypto-Experte Roman Reher. Und er fährt fort: "Es geht sogar so weit: Er hat mal gesagt, er würde mit Krypto die Staatsschulden verringern oder die Staatsschulden zurückzahlen."

Dabei gab es in den vergangenen Tagen wieder neue Gerüchte rund um die Notenbanken Fed und EZB, die gegen Bitcoin geschossen haben. Doch Roman Reher, der Kopf hinter dem Youtube-Kanal Blocktrainer sagt: "Früher oder später kommt keine Nation um den Bitcoin herum. Und am Ende kann Bitcoin diesen riesigen Schuldenwerk, den wir aufgebaut haben, der auch nach oben ja gar kein Ende kennt, möglicherweise wieder zurückschrauben. Der Grund dafür ist einfach, dass Bitcoin als internationales Zahlungsnetzwerk, aber eben auch Wertspeicher, ähnlich wie Gold, funktioniert und dementsprechend eine höhere Vertrauensbasis früher oder später erlangen kann, als es jetzt die größten Währungen gerade haben, wie der Dollar oder der chinesische Yuan", erklärt Reher.

Doch was erwartet der Krypto-Experte dann für den Bitcoin in den kommenden Monaten?

Blocktrainer: 2025 könnte der Bitcoin ...

"Und wenn das passiert und die Staaten die Vorzüge von Bitcoin erkennen, dann wollen die alle Bitcoin haben. Jede große Volkswirtschaft, jede große Nation, jede große Währungsnation hat jeden Rohstoff quasi als Rücklage auch mit in dem in dem Portfolio oder auf dem Balancesheet. Und warum also nicht auch Bitcoin? Und es sieht gerade auch ganz danach aus, dass wenn Trump gewählt wird, dass es ziemlich schnelle Schritte in diese Richtung gibt."

Was das für den Bitcoin-Kurs bedeuten, warum das Jahr 2025 für den Bitcoin alles verändern kann und vor welchen Kryptowährungen sich Blocktrainer Roman Reher in Acht nehmen würde, das erfahren Sie jetzt im neuen Youtube-Video.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.