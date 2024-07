Gold hat ein neues Rekordhoch erreicht und könnte jetzt an der Schwelle zu einer massiven, kurzfristigen Rallye stehen. Das meint insbesondere die Citibank, die eine sehr bullische Prognose für das Edelmetall abgegeben hat. Sollten Anleger daher jetzt einsteigen, bevor ihnen die Kurse davonlaufen?

Gold hat (wie zuletzt von BÖRSE ONLINE in diesem Artikel und diesem Artikel vorhergesagt) ein neues Rekordhoch erreicht. So schlossen die Gold Futures gestern bei 2.462 US-Dollar.

Doch dies muss noch lange nicht das Ende der Aufwärtsbewegung sein, sondern könnte stattdessen den Beginn einer massiven Rallye markieren. Vor allem laut den Analysten der Citibank sind nämlich bei Gold noch ganz andere Kursniveaus möglich:

Gold erreicht neues Rekordhoch – Citi sieht enormes Potenzial

Denn die Experten der Investmentbank riefen in einer neuen Studie erneut das Kursziel von 3.000 US-Dollar für das Edelmetall aus. Speziell die Maßnahmen der Fed stehen dabei im Fokus.

„Vor allem dank der Schwäche der Wirtschaftsdaten und des sinkenden Inflationsdrucks bleiben die Anleiherenditen weiterhin unter Druck, [was] dazu beiträgt, die Attraktivität von Vermögenswerten mit niedriger oder keiner Rendite zu steigern und damit die Aussichten für Gold positiv zu halten“, sagte City Index-Analyst Fawad Razaqzad. Knkret geht der Markt aktuell bereits von drei Zinssenkungen im Jahr 2024 aus.

Zudem hob der Analyst den positiven Einfluss der Gold-ETFs hervor, die einen wesentlichen Beitrag zur aktuellen Aufwärtsbewegung hätten.

Jetzt noch schnell bei Gold einstiegen?

Dementsprechend kann es sich jetzt für Anleger lohnen, einen Blick auf Gold zu werfen, denn durch das neue Rekordhoch könnte das Edelmetall jetzt eine deutliche Aufwärtsbewegung starten. Ob in diesem Zuge gleich die Marke von 3.000 US-Dollar geknackt wird, bleibt darf allerdings zumindest in Zweifel gestellt werden. Dies würde einer weiteren Steigerung des Goldpreises um 22 Prozent entsprechen, nachdem der Kurs in diesem Jahr bereits um 13 Prozent zulegen konnte.

Gold: Jetzt könnte es passieren – Kaufen, bevor die Kurse ausbrechen?

Nächste Investmentbank sagt Korrektur am Aktienmarkt voraus – Spätestens dann soll es so weit sein