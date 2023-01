Die Großen kaufen die Kleinen. So funktionierte es für Jahrzehnte. Doch aktuell gibt es einen Käuferstreik – mit Auswirkungen

Korrigiert er oder korrigiert er nicht? In den vergangenen Tagen hat der Goldpreis mehrfach versucht, eine Konsolidierung einzuläuten. Doch bislang bleiben die Bullen am Drücker und konnten den Goldpreis im Future sogar kurzfristig über die Marke von 1.940 Dollar hieven.

Für die Goldanleger ist 2023 bislang ein starkes Jahr. Für alle? Nicht unbedingt. Vor allem bei den kleinen Titeln aus dem Explorationssektor gab es kaum Bewegung. Dabei ist der Bereich in den letzten Bullenmärkten für Anleger besonders lukrativ gewesen. Hier waren Gewinne von mehreren 100 Prozent möglich, falls Firmen ihre Ressource steigern konnten und anschließend gekauft wurden. Doch an der Übernahmetätigkeit hapert es.

Branchengrößen bleiben passiv

Vor allem die beiden Großen der Branche, Newmont und Barrick Gold, scheinen in eine Art Käuferstreik getreten zu sein. Beide haben sich zuletzt auffallend passiv verhalten. Barricks CEO Mark Bristow sagte unlängst: „Andere kaufen, wir bauen.“ Das war auch ein Verweis auf den geplanten Bau von Reko Diq in Pakistan. Ein riesiges Kupfer-Gold-Projekt, das vor allem politisch einige Risiken mit sich bringt. Zukäufe bei Explorationsprojekten in sichereren politischen Gefilden? Fehlanzeige.



Wieso es diesen Käuferstreik gibt, was Anleger jetzt von den Gold-Aktien und was sie vom Goldpreis erwarten dürfen, das lesen Sie jetzt in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

